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Боевики обстреляли украинские позиции из БМП

18 апреля, 23:30

Елена Вус

В результате вражеского обстрела двое украинских военных получили осколочные ранения

В субботу вечером, 18 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации с вооружения боевой машины пехоты обстреляли украинские позиции на луганском направлении.

Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.

Так, по данным штаба, в результате вражеского обстрела двое украинских военных получили осколочные ранения. Раненые были эвакуированы в военно-медицинское учреждение, где им оказали надлежащую помощь. Сейчас состояние военнослужащих удовлетворительное.

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В штабе подчеркнули, что целенаправленное нарушение захватчиками режима прекращения огня накануне великого христианского праздника еще раз подтверждает аморальную и бездуховную сущность российских оккупантов.

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Отмечается, что подразделения Объединенных сил из штатного вооружения открыли прицельный огонь в ответ. Потери противника уточняются.

Напомним, за прошлые сутки, 17 апреля, российские боевики устроили пять обстрелов на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ не было.

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А 16 апреля оккупанты в целом соблюдали "режим тишины" – военные зафиксировали только один вражеский обстрел.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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