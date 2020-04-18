Боевики обстреляли украинские позиции из БМП

В субботу вечером, 18 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации с вооружения боевой машины пехоты обстреляли украинские позиции на луганском направлении.

Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.

Так, по данным штаба, в результате вражеского обстрела двое украинских военных получили осколочные ранения. Раненые были эвакуированы в военно-медицинское учреждение, где им оказали надлежащую помощь. Сейчас состояние военнослужащих удовлетворительное.

Реклама

В штабе подчеркнули, что целенаправленное нарушение захватчиками режима прекращения огня накануне великого христианского праздника еще раз подтверждает аморальную и бездуховную сущность российских оккупантов.

В тренде На Донбассе не утихает вражеский огонь: ВСУ понесли потери

Отмечается, что подразделения Объединенных сил из штатного вооружения открыли прицельный огонь в ответ. Потери противника уточняются.

Напомним, за прошлые сутки, 17 апреля, российские боевики устроили пять обстрелов на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ не было.

Реклама

А 16 апреля оккупанты в целом соблюдали "режим тишины" – военные зафиксировали только один вражеский обстрел.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама