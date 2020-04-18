На Донбассе не утихает вражеский огонь: ВСУ понесли потери

На Донбассе боевики не прекращают обстрелы украинских позиций. Без потерь в рядах ВСУ не обошлось – один боец получил ранения. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

"Сегодня, 18 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз пренебрегая режимом прекращения огня обстреляли позиции подразделений Объединенных сил", – говорится в сообщении.

Открывали огонь боевики у населенного пункта Крымское. Там они применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

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"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", – рассказали в ООС.

Раненого эвакуационной техникой уже доставили в военно-медицинское учреждение. Ему уже помогают медики. Состояние здоровья воина оценивают как средней тяжести.

"Такие действия российских оккупантов без ответа не остались – военнослужащие Вооруженных Сил Украины дали врагу достойный отпор. Потери противника уточняются", – добавили в пресс-центре.

Напомним, за прошлые сутки, 17 апреля, российские боевики устроили пять обстрелов на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ не было.

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А 16 апреля оккупанты в целом соблюдали "режим тишины" – военные зафиксировали только один вражеский обстрел.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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