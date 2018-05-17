Боевики обстреляли украинские позиции из "Градов": у ВСУ есть погибшие и раненые

В течение суток боевики на Донбассе активизировались, усилив обстрелы на донецком направлении

За прошедшие сутки, 16 мая, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил осложнилась. Вдоль всей линии соприкосновения продолжались активные боевые действия. Боевики, пренебрегая международными соглашениями, 66 раз нарушили режим прекращения огня, из них 25 раз применяли минометы, артиллерию и реактивные системы залпового огня БМ-21. Об этом сообщили в штабе ООС.

Согласно сообщению, в среду, 16 мая, около 21:00 противник применил РСЗО БМ-21 "Град" по позициям украинских войск в районе Авдеевки. Подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ оккупантам и вели активную оборону.

Также на Донецком направлении враг активизировался в районах населенных пунктов Луганское, Светлодарск, Новолуганское, Майорское. Постоянно продолжаются боевые действия в районе Авдеевской промзоны и населенного пункта Опытное. На Мариупольском направлении враг активизировался в районах населенных пунктов Водяное, Лебединское, Широкино.

На Луганском направлении активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Новозвановка и Троицкое. На применение противником снайперских пар передовые подразделения украинских войск принимали эффективные контрснайперськие действия.

Во время боевых действий вчера двое украинских защитников погибло, четверо получили ранения. Раненых оперативно эвакуированы в госпиталь, где им оказана квалифицированная медицинская помощь и их жизни ничего не угрожает.

В течение текущих суток, 17 мая, обстановка на линии соприкосновения остается контролируемой. Потерь среди украинских защитников нет.

По данным разведки, за минувшие сутки противнику нанесено потерь – 5 оккупантов уничтожено и 8 ранены.

Напомним, за сутки 15 мая в районе проведения операции Объединенных сил ситуация оставалась сложной. ВСУ понесли потери, но дали боевикам адекватный ответ. Боевые действия активизировались после 16:00 вторника, 15 мая, и продолжались во всех направлениях.

Не смотря на это спецпредставитель США по Украине Курт Волкер прибыл на Донбасс и встретился с командующим Объединенными силами генералом Сергеем Наевым.