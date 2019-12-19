Боевики отказываются от российских паспортов: что происходит в "Л/ДНР"

Российское командование начало угрожать боевикам увольнением, если они откажутся от паспорта РФ

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Российское оккупационное командование пытается ускорить процесс получения гражданства РФ личным составом соединений и частей "1 (Донецк), 2 (Луганск) АК", однако местные боевики отказываются от документов оккупантов. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

В частности, усиливается агитационно-пропагандистская работа путем навязывания ложных надежд на получение привилегий и льгот при оформлении российского гражданства. Также оккупанты угрожают боевикам увольнением со службы, если те не будут получать российские паспорта.

В то же время часть военнослужащих из числа местного населения продолжает уклоняться от получения российского гражданства. Таким образом они пытаются избежать продолжения службы в российско-оккупационных войсках.

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Кроме того, как передает Главное управление разведки Минобороны Украины, на снижение заинтересованности в оформлении гражданства РФ повлияло распоряжение российского командования об изъятии и хранения паспортов военнослужащих в штабах частей до их увольнения с военной службы под предлогом предотвращения дезертирства.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Украинский институт будущего, украинские журналисты и компания New Image Marketing Group провели совместное социологическое исследование, которое показало, что только 6,8% жителей контролируемых боевиками районов Донбасса получили российский паспорт, а 42% проживающих за линией фронта никогда об этом даже не думали.

В свою очередь на российскую паспортизацию Донбасса президент Владимир Зеленский зеркально ответил Путину, поручив Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев, а также упрощенного получения паспорта для тех, кто страдает от нарушения прав и свобод в своих странах.

Как известно, двойное гражданство в Украине не признается законодательством.

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