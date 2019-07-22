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Боевики отказываются от российских паспортов: стали известны причины

22 июля, 06:38

Российские оккупанты принуждает местных боевиков получать российское гражданство, но они не в восторге от такой перспективы

Фото: Сегодня

В т.н. "Л/ДНР" боевики не хотят получать российский паспорт, поскольку рассчитывают на возвращение оккупированных территорий в состав Украины. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Так, российское оккупационное командование активизировало меры по принуждению личного состава соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ" подавать документы на оформление российских паспортов.

В то же время часть боевиков, призванных из числа местных жителей, продолжает уклоняться от получения гражданства РФ вследствие разочарования в перспективах т.н. "русского мира" и учитывая усиление проукраинских настроений в обществе и рост ожиданий общественности на положительное решение руководством Украины проблем временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Кроме того, на снижение уровня заинтересованности в оформлении российского гражданства повлияло распоряжение командования российских оккупационных войск о порядке хранения паспортов военнослужащих в штабах частей до их увольнения с военной службы по окончании контрактов.

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Напомним, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов украинцам, которые проживают на временно оккупированных Россией территориях Донбасса. "Установить, что лица, постоянно проживающие на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлением о приеме в гражданство России в упрощенном порядке". Стоит отметить, что двойное гражданство в Украине не признается законодательством.

В то же время заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак намекал, что за получение "путинских паспортов" могут лишить гражданства Украины. По его мнению, предатели Украины из "Л/ДНР" с российским паспортом смогут избежать уголовного преследования.


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Тег Донбасс, разведка, боевики, паспорта

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