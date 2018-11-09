Боевики подготовились к бегству в Россию: деньги уже в банках, паспорта на руках

Оккупационные "власти" все еще пытаются спасти ситуацию, но боевики уже на "низком старте"

Боевики т.н. "ДНР" и "ЛНР" возмущены отношением командования и уже подготовили почву для бегства в Россию – стали получать российское гражданство, приобретать жилье в РФ и открыли счета в банках. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Из-за многочисленных случаев коррупции и противоправных действий командиров боевики проявляют недовольство и российско-оккупационное командование накануне незаконных "выборов" пытается исправить ситуацию.

"Командование оккупантов в очередной раз обещает срочно решить насущные проблемные вопросы, которые стали типичными в соединениях и частях "1 и 2 АК ВС РФ". Среди них: задержки в выплате денежного довольствия; отсутствие возможности освободиться по собственному желанию; освобождение "задним числом" в случае ранения или гибели с целью присвоения компенсационных выплат; отсутствие надлежащей помощи при ранении, в т.ч. по причине нехватки необходимых медикаментов. Кроме этого, возмущение личного состава оккупационных войск вызывает значительная разница в денежном обеспечении командирского и рядового состава, а также высокий уровень коррумпированности в высшей командном звене", – говорится в сообщении.

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В итоге, как стало известно разведке, большинство офицеров боевиков из командного состава уже продумали план бегства на случай обострения ситуации: получили гражданство РФ, приобрели недвижимость на территории России и открыли счета в банках.

О тревожной ситуации в рядах войска непризнанных "республик" уже не раз сообщалось, Так, недавно разведка сообщала о бегстве боевиков с передовой. Местные "воины" не хотят воевать и бегут с передовых позиций, а другие намерены переводиться в тыл подальше от фронта.

В свою очередь координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук сообщал, в "ДНР" предатели Украины стали командирами и разошлись не на шутку. Экс-милиционеры, которые перешли на сторону России, удивили своим "зверствами" даже боевиков т.н. "ДНР" – они начали с крупных хищений и жестко обращаются с личным составом.