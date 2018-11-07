В ВСУ показали фото двух погибших боевиков "Шрама" и "Гарри"

Сегодня, 05:32

Один предатель Украины из Донецка, а другой российский наемник-гранатометчик

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Донбассе враг продолжает нести потери. На этот раз среди погибших оказался наемник из России. Об том написал в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

В бесславную "бригаду-200" (уничтоженные на Донбассе боевики) поступили очередные "новобранцы". Так, 15 октября отошел в мир иной Бризицкий Ярослав из Донецка с позывным "Шрам". Он также участвовал в боях за Донецкий аэропорт.

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Второй погибший боевик еще любопытней персонаж. Дергачев Александр с позывным "Гарри" из российского Новокуйбышевска умер 29 октября. В соцсетях пишут, что сердце прихватило. Согласно данным базы "Миротворца", боевик был фашистом и состоял в бандформировании "Русич" гранатометчиком.

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Ранее сообщалось, что враг скрывает реальные потери и офицер ВСУ поймал боевиков на лжи. Командование боевиков насчитало лишь 20 уничтоженных в октябре "воинов", но реально их больше.

В итоге "Штирлиц" озвучил реальные огромные потери боевиков за месяц. В октябре защитники Украины на Донбассе только ответным огнем нанесли врагу серьезнейший урон – были уничтожены более 70 боевиков и около 133 получили ранения.
Донбасс, штирлиц, боевики

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Источник:

"Сегодня"

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