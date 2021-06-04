Українська
$ 27,34
33,26
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

На Донбассе прошел еще один день без обстрелов. Какая там ситуация

4 июня, 07:23

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

После двух дней тишины ночью 4 июня боевики снова активизировались – один раз стреляли из минометов

На Донбассе вчера, 3 июня, нарушений режима прекращения огня не было. Это уже второй день без обстрелов боевиков.

Реклама

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

С начала текущих суток, 4 июня, было одно нарушение прекращения огня. Противник открывал огонь из минометов 82-го калибра недалеко от Песков.

Украинские военнослужащие не пострадали. О нарушении украинская сторона сообщила СММ ОБСЕ.

Бойцы ВСУ контролируют ситуацию в районе операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.

Реклама

В тренде
Выманивал на дорогу и охотился: в Черновцах парень стрелял в уличных собак (видео)

Напомним, оккупанты Донбасса предложили узаконить смертную казнь для ВСУ.

Кроме этого, ранее Евросоюз отверг российский нарратив о "внутриукраинском конфликте" на Донбассе и прямо назвал Россию стороной конфликта.

Отметим, операцию ВСУ теперь изучают в военных вузах. Бой за Марьинку в июне 2015 года считается одним из самых удачных за весь период войны в Донбассе:

Реклама

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Ожоги, переломы и внутреннее кровотечение: боец
Ожоги, переломы и внутреннее кровотечение: боец "Азова" разбился на мотоциклеУкраина
Гармаш: Лукашенко де-факто признал
Гармаш: Лукашенко де-факто признал "ЛНР" и "ДНР"Власть
Перешла минное поле, чтобы попасть в Украину: 16-летняя девочка сбежала из
Перешла минное поле, чтобы попасть в Украину: 16-летняя девочка сбежала из "ДНР"Донбасс
Порошенко на передовой носил клубнику. Теперь из-за этого гудит весь Facebook – фото
Порошенко на передовой носил клубнику. Теперь из-за этого гудит весь Facebook – фотоВласть
Варшава или Краков? Польша готова принять переговоры по Донбассу
Варшава или Краков? Польша готова принять переговоры по ДонбассуЕвросоюз
Впервые за долгое время. На Донбассе за сутки ни одного обстрела
Впервые за долгое время. На Донбассе за сутки ни одного обстрелаДонбасс

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять