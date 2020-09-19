Боевики снова нарушили перемирие на Донбассе: где стреляли

На Донбассе, несмотря на объявленное перемирие, не утихает вражеский огонь. За минувшие сутки, 18 сентября, боевики два раза нарушили режим тишины. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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"За прошедшие сутки, 18 сентября, было зафиксировано два факта нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск", – говорится в сообщении.

В частности, недалеко от населенного пункта Водяное враг открыл огонь в сторону наших позиций из подствольного гранатомета. А вблизи Новотошковского ударили из крупнокалиберного пулемета.

В штабе отметили, что провокационные обстрелы не представляли опасности для жизни украинских воинов, поэтому огонь в ответ они не открывали. В общем же обстановка в районе проведения операции Объединенных сил остается стабильной и ее полностью контролируют наши воины.

Кроме того, неподалеку Железного украинские военнослужащие ликвидировали очаг возгорания сухой травы. Во время тушения пожара сдетонировало неизвестное взрывное устройство, и один украинский защитник получил ранения.

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"Воина оперативно доставлено в медицинское учреждение, где ему оказана квалифицированная медицинская помощь", - добавили в ООС.

Напомним, недавно на Донбассе подорвался на мине боец ВСУ. Военнослужащий получил серьезные ранения и оказался в больнице.

Также ранее вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников назвал мифом договоренность об инспекции украинских боевых позиций у Шумов.

Как оккупанты на Донбассе дистанционно устанавливают мины – смотрите видео:

Видео: facebook.com/24th.brigade

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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