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Боевики снова нарушили перемирие на Донбассе: где стреляли

19 сентября, 07:42

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Оккупанты ударили из крупнокалиберного пулемета

На Донбассе, несмотря на объявленное перемирие, не утихает вражеский огонь. За минувшие сутки, 18 сентября, боевики два раза нарушили режим тишины. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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"За прошедшие сутки, 18 сентября, было зафиксировано два факта нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск", – говорится в сообщении.

В частности, недалеко от населенного пункта Водяное враг открыл огонь в сторону наших позиций из подствольного гранатомета. А вблизи Новотошковского ударили из крупнокалиберного пулемета.

В штабе отметили, что провокационные обстрелы не представляли опасности для жизни украинских воинов, поэтому огонь в ответ они не открывали. В общем же обстановка в районе проведения операции Объединенных сил остается стабильной и ее полностью контролируют наши воины.

Кроме того, неподалеку Железного украинские военнослужащие ликвидировали очаг возгорания сухой травы. Во время тушения пожара сдетонировало неизвестное взрывное устройство, и один украинский защитник получил ранения.

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"Воина оперативно доставлено в медицинское учреждение, где ему оказана квалифицированная медицинская помощь", - добавили в ООС.

Напомним, недавно на Донбассе подорвался на мине боец ВСУ. Военнослужащий получил серьезные ранения и оказался в больнице.

Также ранее вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников назвал мифом договоренность об инспекции украинских боевых позиций у Шумов.

Как оккупанты на Донбассе дистанционно устанавливают мины – смотрите видео:

Видео: facebook.com/24th.brigade

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ боевики обстрелы оккупанты ООС
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