Боевики снова обстреляли участок разведения возле Золотого

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С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

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В частности, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "ВОСТОК" противник произвел 4 обстрела по позициям Объединенных сил: вблизи Авдеевки с направления Спартака – из станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Водяного с направления Ужевки – из ручных противотанковых гранатометов; возле Пищевика с направления Верхнешироковского – из крупнокалиберных пулеметов; возле Верхнеторецкого с направления Михайловки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "СЕВЕР" российские оккупационные войска совершили 3 обстрела позиций Объединенных сил: возле Золотого-4 с направления Золотого-5 – из стрелкового оружия; возле Попасной с направления Первомайска – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Орехового с направления Золотого-5 – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Отмечается, что в течение текущих суток, вследствие обстрелов, потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

За прошлые сутки, 20 октября, на Донбассе пророссийские боевики 12 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих. Потерь среди ВСУ нет.

Между тем, в Золотом и Петровском подготовлены новые позиции для ВСУ, куда будут отведены наши войска в случае начала процесса разведения сил. Андрей Загороднюк объяснил, что военные не окажутся в голом поле.

Напомним, согласно договоренностям в Минске, разведение сил и средств в районе Петровского и Золотого должно было начаться еще 7 октября, и только в том случае, если в течение семи дней не было вооруженных провокаций. Однако за день до того, 6 октября, боевики обстреляли участок разведения сил в районе Золотого из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. В итоге 7 октября было первый раз сорвано разведение войск. В последние дни враг также регулярно атаковал в этом районе.

В то же время президент Владимир Зеленский называл главное условие для отвода войск в Петровском и Золотом. Он также четко дал понять, что по отдельности Петровское и Золотое не будут "разводиться".

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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