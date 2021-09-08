На Донбассе боевики устроили новые провокации – ранен военный

На Донбассе в результате вражеского огня украинский военный получил огнестрельное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
За минувшие сутки, 7 сентября, боевики семь раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы.
Где стреляли
- В направлении населенного пункта Железное российские наемники обстреливали позиции украинских защитников со станковых противотанковых гранатометов.
- Вблизи Зайцево и Новомихайловки оккупанты применили стрелковое оружие.
- В районе населенного пункта Водяное враг применил гранатометы различных систем.
- Возле Причепиловки и Новолуганского оккупанты совершили обстрелы наших позиций из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
- Кроме того, российские наемники совершили дистанционное минирование противопехотными минами ПОМ-2 участка местности у населенного пункта Екатериновка.
В ответ на обстрелы противника наши защитники открывали огонь.
Обо всех нарушениях со стороны оккупантов Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм.
По состоянию на 7:00 утра 8 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
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Война на Донбассе
- Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в части Донецкой и Луганской областей.
- В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, война выглядит как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
- Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских и украинских военных, среди жертв и дети.
Ранее мы сообщали, что боевики на Донбассе обстреляли населенный пункт и ранили местного жителя.
Также напомним, боевики ударили по мирным жителям украинского Нью-Йорка в Донецкой области. Этот удар мог закончиться катастрофой – в поселке хранится большое количество химикатов. Противник атаковал из запрещенного тяжелого вооружения.