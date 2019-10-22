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Боевики Донбасса сообщили об "осуждении" журналиста Асеева к 15 годам заключения

22 октября, 13:25

По словам Фирсова, факт осуждения может означать, что Асеева готовят к обмену

Станислав Асеев. Фото: "Вільне слово"

Станислав Асеев. Фото: "Вільне слово"

Поддерживаемые Россией боевики группировки непризнанной "Донецкой народной республики" сообщили об осуждении украинского журналиста и писателя Станислава Асеева (Васина) к 15 годам заключения. Об этом в Facebook сообщил юрист, бывший народный депутат Егор Фирсов.

"Хорошо что в обвинении признали то, что Стас "готовил материалы негативно освещающие деятельность органов власти "ДНР". Это и есть самое главное обвинение, за что Стаса обвинили. Он был журналистом и писал правду. В квазиреспубликах за такое похищают, 3 года держат в подвале и дают 15 лет. А все остальное "обвинение" – шпионаж, экстремизм и прочее, не более чем удобный повод", – написал он.

По словам Фирсова, факт осуждения был ожидаемый.

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"Это как правило является условием обмена. Надеемся, что перевод в колонию улучшит место содержания Стаса. Потому, как бы странно это не звучало, осуждение – это не плохой сигнал. Очень надеемся на скорый обмен!", - написал он.

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Напомним, украинский журналист и писатель Станислав Асеев был похищен боевиками в Донецке в июне 2017 года. С тех пор он находится в незаконном осуждении. Позже боевики ОРДО выбили из Станислава Асеева признания в шпионаже и обнародовали их в российских СМИ.

Сайт "Сегодня" неоднократно писал о Станиславе Асееве. Более детально о ситуации вокруг журналиста читайте в материале. Три дня рождения в плену: знакомые и коллеги похищенного в Донецке журналиста Станислава Асеева напомнили о проблеме пленных в ОРДЛО

Напомним, на заседании Трехсторонней переговорной группы в Минске обсуждался следующий этап освобождения украинских пленных.

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Донбасс Асеев васин

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