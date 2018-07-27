Боевики стягивают военную технику к линии разграничения на Донбассе

Российские наемники обустраивают свои позиции в оккупированных районах

На Донбассе пророссийские боевики продолжают наращивать количество военной техники вблизи линии разграничения. Об этом сообщает украинская сторона СЦКК, предает пресс-центр ООС.

"Наблюдатели фиксируют многочисленные факты перемещения военной техники за пределами выделенных мест хранения вооружения, а также ведения работ по обустройству позиций в неподконтрольных правительству Украины районах", – говорится в сообщении.

В частности, в полосе действий ОТГ "Север" 21 и 22 июля 2018 беспилотник СММ ОБСЕ зафиксировал перемещения техники вооруженных формирований Российской Федерации за пределами выделенных районов отвода. Были обнаружены: три реактивные системы залпового огня, 46 буксируемых гаубиц, 12 самоходных гаубиц и 45 танков.

А в полосе действий ОТГ "Восток" 23 и 24 июля 2018 наблюдатели зафиксировали перемещения техники вооруженных формирований РФ за пределами выделенных районов отвода. Там обнаружили три самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика", 122 мм и 21 танк.

Кроме того, было зафиксировано перемещение значительного количества бронированной техники (БМП, БТР) и личного состава вооруженных формирований РФ.

Напомним, за прошедшие сутки боевики 32 раза обстреляли позиции украинских военных, а вблизи Гнутово и вовсе ударили управляемыми противотанковыми ракетами.

А 25 июля враг 24 раза атаковал позиции Вооруженных сил, причем применял и запрещенного минскими соглашениями вооружение. Однако ВСУ жестко наказали боевиков за обстрелы.