Ситуация на Донбассе: боевики три раза обстреляли украинские позиции

За прошедшие сутки, 11 декабря, несмотря на объявление перемирия, вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
"В частности, несколько выстрелов из автоматического станкового гранатомета замечено у Марьинки. А по украинским позициям неподалеку населенных пунктов Водяное и Зайцево противник открывал огонь из стрелкового оружия", – говорится в сообщении.
Вражеские провокации не несли угрозы украинским воинам, поэтому огонь они не открывали. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.
"О нарушении режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации уведомлены представители ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", – говорится в сообщении.
Кроме этого, как информируют в штабе, с начала текущих суток, 12 декабря, в полосах ответственности наших боевых бригад обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано, на всех участках фронта наблюдалась тишина.
Напомним, ранее в штабе Объединенных сил сообщили о гибели бойца ВСУ, которого ранил снайпер боевиков.
Также сообщалось, что недавно в оккупированной Горловке в результате срабатывания взрывного устройства погибли трое мирных жителей.
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