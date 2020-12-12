Ситуация на Донбассе: боевики три раза обстреляли украинские позиции

За прошедшие сутки, 11 декабря, несмотря на объявление перемирия, вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"В частности, несколько выстрелов из автоматического станкового гранатомета замечено у Марьинки. А по украинским позициям неподалеку населенных пунктов Водяное и Зайцево противник открывал огонь из стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

Вражеские провокации не несли угрозы украинским воинам, поэтому огонь они не открывали. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

"О нарушении режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации уведомлены представители ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", – говорится в сообщении.

Кроме этого, как информируют в штабе, с начала текущих суток, 12 декабря, в полосах ответственности наших боевых бригад обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано, на всех участках фронта наблюдалась тишина.

Напомним, ранее в штабе Объединенных сил сообщили о гибели бойца ВСУ, которого ранил снайпер боевиков.

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Также сообщалось, что недавно в оккупированной Горловке в результате срабатывания взрывного устройства погибли трое мирных жителей.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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