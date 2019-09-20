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Боевики ударили из гранатометов и пулеметов, у ВСУ новые потери

20 сентября, 13:26

Противник начал обстрелы глубокой ночью, а утром их усилил на разных направлениях

/ Фото: Минобороны Украины

На Донбассе боевики снова ударили по украинским военным. С начала текущих суток враг совершил четыре обстрела позиций ВСУ, в результате чего двое бойцов получили ранения. Об этом сообщили в Минобороны.

Так, по состоянию на 12:00 российско-оккупационные войска открывали огонь на передовой четыре раза. На Луганском направлении в 02:30 ночи со стороны Доломитного из ручного противотанкового гранатомета были обстреляны позиции подразделений Объединенных сил неподалеку Новолуганского.

На Донецком направлении противник начал проявлять активность утром. Около 08:00 начался обстрел из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и пулеметов крупного калибра опорных пунктов ВСУ вблизи Новотроицкого, он продолжался более часа.

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Примерно в это же время из автоматического станкового гранатомета враг обстрелял наших защитников в районе Новогнатовки.

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Кроме того, с 10:40 до 10:55 оккупанты из пулеметов и стрелкового оружия вели огонь в районе Красногоровки.

"По имеющейся информации, с начала текущих суток двое наших военнослужащих получили ранения и сейчас эвакуированы в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи", – сообщили военные.

Как сообщали новости "Сегодня", 19 сентября вблизи границы Украины замечена большая колонна техники РФ. В ней были и танки, и артиллерия, и другая техника. Россиян засняли всего в 15 км от украинской границы.

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Донбасс ВСУ боевики потери обстрелы

Источник: Сегодня

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