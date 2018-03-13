Боевики ударили по позициям ВСУ на Донбассе: один военный ранен

Сегодня, 19:16

С начала суток зафиксировано три обстрела позиций сил АТО, сообщают украинские военные

Противостояние продолжается. Фото: facebook.commod.mil.rus
Противостояние продолжается. Фото: facebook.commod.mil.rus

Боевики продолжают осуществлять обстрелы позиций украинских военных, срывая договоренности о полном прекращении огня. С начала суток, 13 марта, зафиксировано три обстрела позиций сил АТО. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

"На Луганском направлении, по укреплениям недалеко от населенного пункта Луганское противник применил гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. На Донецком направлении враг применил 82 мм минометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие по опорным пунктам сил АТО неподалеку Песков. Из стрелкового оружия обстреляны защитники шахты Бутовка", – говорится в сообщении.

Как сообщается, вследствие вражеского огня один военный получил боевую травму. Его доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья военного – удовлетворительное.

Напомним, в течение суток 11-12 марта боевики в зоне АТО неоднократно нарушали условия бессрочного прекращения огня, осуществив четыре обстрелы позиций украинских защитников. Погиб один украинский боец, трое ранены.

К вечеру 12 марта боевики продолжали нарушать перемирие в районе АТО. С начала суток зафиксировано два обстрела опорных пунктов украинских защитников.
Донбасс, боевики, обстрелы, ато

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"Сегодня"

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