Боевики ударили по украинским военным: в штабе рассказали о ситуации

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За прошедшие сутки, 15 ноября, боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП (боевая машина пехоты), гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно. Об этом в Facebook сообщает пресс-штаб операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 6 обстрелов:

возле Черненко – из СПГ (станковый противотанковый гранатомет), автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

дважды у Зайцевого – из стрелкового оружия, минометов калибра 120 мм и автоматических гранатометов;

вблизи Лебединского и Березового – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Новогнатовки – из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 7 вражеских обстрелов:

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дважды неподалеку Майорска – из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Новотошковского – из минометов калибра 82 мм, пушек БМП-2, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

у Луганского – из станковых противотанковых гранатометов;

два раза неподалеку Новолуганского – из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

вблизи Хутора Свободного – из станковых противотанковых гранатометов.

Вчера, 15 ноября, один военнослужащий Объединенных сил получил боевую травму.

С начала текущих суток боевики активности не проявляли. Потерь с нашей стороны не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что на оккупированных территориях оккупационные войска принялись за старое – оборудуют позиции для артиллерии в жилых районах.

Как сообщали новости "Сегодня", российское командование снова пугает "наступлением" ВСУ. Кроме того, местных боевиков и российских военных агитируют к заключению долгосрочных контрактов.

Кроме того, в "Л/ДНР" готовят "жертв обстрелов ВСУ" с целью дискредитации украинской армии. На передовую завозят российских пропагандистов, однако местные жители не хотят сниматься в их фейковых сюжетах.

А тем временем на передовой "горячо", обстрелы со стороны врага не прекращаются. Подробней о ситуации на фронте смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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