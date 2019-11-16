Боевики ударили по украинским военным: в штабе рассказали о ситуации

За прошедшие сутки, 15 ноября, боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП (боевая машина пехоты), гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно. Об этом в Facebook сообщает пресс-штаб операции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 6 обстрелов:
- возле Черненко – из СПГ (станковый противотанковый гранатомет), автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- дважды у Зайцевого – из стрелкового оружия, минометов калибра 120 мм и автоматических гранатометов;
- вблизи Лебединского и Березового – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- неподалеку Новогнатовки – из крупнокалиберных пулеметов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 7 вражеских обстрелов:
- дважды неподалеку Майорска – из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Новотошковского – из минометов калибра 82 мм, пушек БМП-2, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- у Луганского – из станковых противотанковых гранатометов;
- два раза неподалеку Новолуганского – из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
- вблизи Хутора Свободного – из станковых противотанковых гранатометов.
Вчера, 15 ноября, один военнослужащий Объединенных сил получил боевую травму.
С начала текущих суток боевики активности не проявляли. Потерь с нашей стороны не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что на оккупированных территориях оккупационные войска принялись за старое – оборудуют позиции для артиллерии в жилых районах.
Как сообщали новости "Сегодня", российское командование снова пугает "наступлением" ВСУ. Кроме того, местных боевиков и российских военных агитируют к заключению долгосрочных контрактов.
Кроме того, в "Л/ДНР" готовят "жертв обстрелов ВСУ" с целью дискредитации украинской армии. На передовую завозят российских пропагандистов, однако местные жители не хотят сниматься в их фейковых сюжетах.
А тем временем на передовой "горячо", обстрелы со стороны врага не прекращаются. Подробней о ситуации на фронте смотрите в сюжете:
Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе
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