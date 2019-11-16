Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,24
26,66

Боевики ударили по украинским военным: в штабе рассказали о ситуации

16 ноября, 07:30

Боевики продолжают использовать запрещенные минскими соглашениями вооружения

/ Фото: Getty Images

За прошедшие сутки, 15 ноября, боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП (боевая машина пехоты), гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно. Об этом в Facebook сообщает пресс-штаб операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 6 обстрелов:

  • возле Черненко – из СПГ (станковый противотанковый гранатомет), автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
  • дважды у Зайцевого – из стрелкового оружия, минометов калибра 120 мм и автоматических гранатометов;
  • вблизи Лебединского и Березового – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
  • неподалеку Новогнатовки – из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 7 вражеских обстрелов:

Реклама

  • дважды неподалеку Майорска – из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
  • вблизи Новотошковского – из минометов калибра 82 мм, пушек БМП-2, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • у Луганского – из станковых противотанковых гранатометов;
  • два раза неподалеку Новолуганского – из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
  • вблизи Хутора Свободного – из станковых противотанковых гранатометов.

Вчера, 15 ноября, один военнослужащий Объединенных сил получил боевую травму.

С начала текущих суток боевики активности не проявляли. Потерь с нашей стороны не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что на оккупированных территориях оккупационные войска принялись за старое – оборудуют позиции для артиллерии в жилых районах.

Как сообщали новости "Сегодня", российское командование снова пугает "наступлением" ВСУ. Кроме того, местных боевиков и российских военных агитируют к заключению долгосрочных контрактов.

Кроме того, в "Л/ДНР" готовят "жертв обстрелов ВСУ" с целью дискредитации украинской армии. На передовую завозят российских пропагандистов, однако местные жители не хотят сниматься в их фейковых сюжетах.

А тем временем на передовой "горячо", обстрелы со стороны врага не прекращаются. Подробней о ситуации на фронте смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Донбасс боевики ООС

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Разведение сил в Петровском и Викторовке: все подробности, фото и видео
Разведение сил в Петровском и Викторовке: все подробности, фото и видеоПолитика
Делегация Пентагона прибыла на Донбасс и посетила военные корабли: видео
Делегация Пентагона прибыла на Донбасс и посетила военные корабли: видеоУкраина
Отвод войск на Донбассе: Путин пригрозил возвращением боевиков
Отвод войск на Донбассе: Путин пригрозил возвращением боевиковПолитика
Подрыв украинских бойцов на Донбассе: командиру бригады провели ампутации
Подрыв украинских бойцов на Донбассе: командиру бригады провели ампутацииДонбасс
Пристайко рассказал о новых требованиях России ко встрече в
Пристайко рассказал о новых требованиях России ко встрече в "нормандском формате"Политика
Франция Макрона: куда движется Республика и к чему готовиться Украине
Франция Макрона: куда движется Республика и к чему готовиться УкраинеЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...