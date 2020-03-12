Боевики утихли, но без потерь не обошлось: как прошли сутки на Донбассе

Враг два раза открывал огонь по украинским позициям

За прошлые сутки, 11 марта, боевики два раза обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один военнослужащий получил ранения, сообщили в пресс-центре ООС.

"11 марта вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

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Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

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рядом с населенным пунктом Пески стреляли из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку от Гнутова велся огонь из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Вчера, 11 марта, в результате вражеских обстрелов наших позиций один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", – рассказали в ООС.

Напомним, 10 марта ситуация на Донбассе обострилась – боевики устроили 17 обстрелов по украинским позициям и подбили грузовик ВСУ. Украинская армия понесла серьезные потери.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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