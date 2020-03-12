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Боевики утихли, но без потерь не обошлось: как прошли сутки на Донбассе

12 марта, 07:24

Тина Наринецкая

Враг два раза открывал огонь по украинским позициям

За прошлые сутки, 11 марта, боевики два раза обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один военнослужащий получил ранения, сообщили в пресс-центре ООС.

"11 марта вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

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Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

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  • рядом с населенным пунктом Пески стреляли из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • неподалеку от Гнутова велся огонь из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
  • "Вчера, 11 марта, в результате вражеских обстрелов наших позиций один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", – рассказали в ООС.

Напомним, 10 марта ситуация на Донбассе обострилась – боевики устроили 17 обстрелов по украинским позициям и подбили грузовик ВСУ. Украинская армия понесла серьезные потери.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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