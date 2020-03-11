На Донбассе – затишье: обошлось без потерь и обстрелов

На Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил с начала суток 11 марта оккупанты не нарушали режим прекращения огня.
Об этом сообщили в штабе ООС.
"На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации режим прекращения огня не нарушали. Потерь среди украинских военнослужащих нет", – говорится в сообщении.
Напомним, что 10 марта боевики 17 раз обстреляли украинские позиции и подбили грузовик ВСУ. Украинская армия понесла серьезные потери.
"10 марта вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме этого, отмечена работа снайперской пары", – сообщали в штабе ООС.
9 марта оккупанты 10 раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе. Тогда один военнослужащий получил боевую травму.
Также мы писали, что с начала марта на Донбассе потери вооруженных формирований России составили 21 человек погибшими и 31 – ранеными. Кроме того, были уничтожены 3 единицы военной техники боевиков – автомобиль, БПЛА и многоцелевой тягач.
Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе
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