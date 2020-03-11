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На Донбассе – затишье: обошлось без потерь и обстрелов

11 марта, 19:28

Руслан Ровик

После кровавых обстрелов 10 марта боевики затаились

На Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил с начала суток 11 марта оккупанты не нарушали режим прекращения огня.

Об этом сообщили в штабе ООС.

"На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации режим прекращения огня не нарушали. Потерь среди украинских военнослужащих нет", – говорится в сообщении.

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Напомним, что 10 марта боевики 17 раз обстреляли украинские позиции и подбили грузовик ВСУ. Украинская армия понесла серьезные потери.

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"10 марта вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме этого, отмечена работа снайперской пары", – сообщали в штабе ООС.

9 марта оккупанты 10 раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе. Тогда один военнослужащий получил боевую травму.

Также мы писали, что с начала марта на Донбассе потери вооруженных формирований России составили 21 человек погибшими и 31 – ранеными. Кроме того, были уничтожены 3 единицы военной техники боевиков – автомобиль, БПЛА и многоцелевой тягач.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ тишина обстрелы режим тишины затишье ООС

Источник: Сегодня

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