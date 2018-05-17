Боевики в панике: ВСУ заходят с тыла под Докучаевском

После того как украинские военные освободили поселок Чигари, расположенный в "серой зоне" под Горловкой Донецкой области, боевики т.наз. "Донецкой народной республики" обвинили ВСУ в продвижении на другом участке фронта.

Речь идет о секторе обороны в районе захваченного боевиками "ДНР" и российскими военными райцентра Докучаевск.

Просепаратистские СМИ истерят, что 93-я отдельная механизированная бригада ВСУ продвинулась южнее Докучаевска со стороны поселков Богдановка и Викторовка и вплотную подошли к занятому боевиками Петровскому.

"Украинские "каратели" продвинулись почти на 2,5 км вглубь демилитаризованной зоны в районе села Петровского, где в октябре 2016 года в соответствии с решением минской Контактной группы было произведено разведение сил и средств. Об этом сегодня заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня", – пишут подконтрольные боевиками издания.

В то же время отметим, что официального подтверждения со стороны штаба Операции объединенных сил о продвижении украинских военных под Докучевском.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики обстреляли украинские позиции из "Градов": у ВСУ есть погибшие и раненые. На Донецком направлении враг активизировался в районах населенных пунктов Луганское, Светлодарск, Новолуганское, Майорское. Постоянно продолжаются боевые действия в районе Авдеевской промзоны и населенного пункта Опытное. На Мариупольском направлении враг активизировался в районах населенных пунктов Водяное, Лебединское, Широкино.

Также ране сообщалось, что под Докучаевском была уничтожена батарея 122-мм САУ "Гвоздика", из которой боевики обстреливали украинских военных.