Боевики включили в свои "хотелки" Владимира Рубана – Ирина Геращенко

По мнению представителя Украины по переговорам в Минске, все это выглядит очень странно и усложняет переговоры об освобождении из плена украинских бойцов

Боевики так называемой "ДНР" действительно внесли имя Владимира Рубана, которому грозит пожизненное заключение, в списки для обмена заложниками. Об этом написала на своей странице в Facebook вице-спикер Верховной Рады и представитель Украины на переговорах в Минске Ирина Геращенко.

"Пару недель назад боевики включили в свои хотелки и такую ... Боевики требуют отдать им воевавших на Донбассе россиян, беркутовцев, которые не имеют никакого отношения к Донбассу, террористов... Мол, Владимир попросил боевиков его освободить и они требуют от "хунты" отдать "офицера". Все это выглядит очень странно. И усложняет и без того непростые переговоры об освобождении наших ребят", – говорится в сообщении.

Напомним, Владимир Рубан был задержан 8 марта на линии разграничения с большой партией оружия. Позже его обвинили в подготовке терактов в центре Киева и планировании госпереворота. 9 марта суд арестовал Рубана на 60 суток без права внесения залога, а 4 мая его арест был продлен еще на два месяца, до 2 июля.

Одним из фигурантов "дела Рубана" является народный депутат Надежда Савченко, которая также была арестована после того, как согласие на это дали депутаты парламента.

Стоит напомнить также, что Генеральная прокуратура выложила видео, на котором зафиксировано, как народный депутат Надежда Савченко и глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан планировали теракты в Киеве, их личные переговоры и попытка задействовать в этом офицеров ВСУ. Эти доказательства были опубликованы генпрокурором на заседании парламента.