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Боевики за сутки понесли большие потери: что произошло в "Л/ДНР"

21 июля 2021 9:39

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Противник так хорошо научился самоликвидироваться, что украинским военным даже и стрелять не нужно

Оккупанты несут потери

Оккупанты несут потери / Фото: Минобороны РФ

Пока передовые отряды боевиков на Донбассе продолжают обстрелы, в тылу оккупанты тоже не скучают и регулярно "самоликвидируются". За вчерашний день у противника раненными и погибшими восемь человек.

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Об этом сообщает в Telegram офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

За 20 июля погибли два боевика:

  • один – 100 омсбр "1 АК" (небоевой, в результате болезни);
  • один – 4 омсбр (небоевой, в результате неосторожного обращения с оружием).

Ранения получили шесть человек:

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  • один – 6 омсп "2 АК" (небоевой, неосторожное обращение с оружием);
  • один – 3 омсбр "1 АК" (небоевой, неосторожное обращение с оружием);
  • два – 9 омсп "1 АК" (небоевой, в результате подрыва на неизвестно взрывном устройстве);
  • два – 4 омсбр "2 АК" (небоевой, в результате подрыва на неизвестно взрывном устройстве).

Оккупанты продолжают гибнуть как мухи, и это еще украинские военные не стреляют – боевики хорошо научились самоликвидироваться. Как сообщали новости "Сегодня", за июнь боевики понесли большие потери.

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Напомним, недавно боевики ударили по мирным жителям украинского Нью-Йорка в Донецкой области. Этот удар мог закончиться катастрофой – в поселке хранится большое количество химикатов.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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