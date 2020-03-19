Боевики закрывают пункты пропуска из-за коронавируса: подробности

Оккупанты уверяют, что пока на оккупированном Донбассе не зафиксировали ни одного случая COVID-19

Подконтрольные боевикам пункты пропуска на Донбассе закрывают из-закоронавирусной инфекциис 21 марта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил так называемый глава "ДНР" Денис Пушилин.

"Есть все основания полагать, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине будет усугубляться, в том числе в связи с массовым возвращением украинских граждан из Италии, Испании, Польши и других европейских государств, где зафиксированы уже тысячи зараженных", – говорится в сообщении.

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Он отметил, что людей через пункты пропуска не будут пускать с 00:00 21 марта. При этом Пушилин уверят, что в "ДНР" пока что не зарегистрировали ни одного случая заболевания COVID-19.

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Напомним, ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала, что на оккупированном Донбассе к медикам с симптомами острой респираторной вирусной инфекции обратились около 600 человек, еще у 91 – подозревают пневмонию. Несмотря на ситуацию, проверить этих людей накоронавирус не могут, так как тестов попросту нет.

Кроме того, недавно министерство здравоохранения Украины призвало украинцев проверять информацию о распространении коронавируса и пользоваться только надежными источниками.

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