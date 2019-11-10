Боевиков серьезно потрепали: в ВСУ сообщили о новых потерях врага

Боевики никак не угомонятся и продолжают обстрелы, но были жестко наказаны

/ Фото: Минобороны Украины

Российско-оккупационные войска продолжают нести потери на Донбассе. За вчерашний день, 9 ноября, враг потерял шесть человек убитыми и раненными. Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

"Потери российско-оккупационных войск 9 ноября составили шесть человек, а именно: безвозвратные (200-е) – три человека, санитарные (300-е) – три человека", – написал он.

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Как сообщали новости "Сегодня", 9 ноября на Донбассе было "горячо" – ВСУ понесли новые потери. В штабе Объединенных сил рассказали, что в этот день боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции украинской армии из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Отметим, что враг не остается безнаказанным за свои вооруженные провокации – украинская разведка ООС назвала потери боевиков на Донбассе за неделю. Так, с 1 ноября потери вооруженных формирований Российской Федерации составили не один десяток человек.

А тем временем 9 ноября в Петровском началось разведение сил. В ООС заявляли, что украинская сторона отведет на запасные позиции 42 военнослужащих, три боевых бронированных машин и 48 единиц стрелкового оружия. Боевики т.н. "ДНР" заявили, что отвели в районе Петровского 14 человек личного состава, а также один автоматический станковый гранатомет и один крупнокалиберный пулемет.

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