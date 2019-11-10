Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,52
27,16

Боевиков серьезно потрепали: в ВСУ сообщили о новых потерях врага

10 ноября, 10:45

Боевики никак не угомонятся и продолжают обстрелы, но были жестко наказаны

/ Фото: Минобороны Украины

Российско-оккупационные войска продолжают нести потери на Донбассе. За вчерашний день, 9 ноября, враг потерял шесть человек убитыми и раненными. Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

"Потери российско-оккупационных войск 9 ноября составили шесть человек, а именно: безвозвратные (200-е) – три человека, санитарные (300-е) – три человека", – написал он.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", 9 ноября на Донбассе было "горячо" – ВСУ понесли новые потери. В штабе Объединенных сил рассказали, что в этот день боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции украинской армии из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Отметим, что враг не остается безнаказанным за свои вооруженные провокации – украинская разведка ООС назвала потери боевиков на Донбассе за неделю. Так, с 1 ноября потери вооруженных формирований Российской Федерации составили не один десяток человек.

А тем временем 9 ноября в Петровском началось разведение сил. В ООС заявляли, что украинская сторона отведет на запасные позиции 42 военнослужащих, три боевых бронированных машин и 48 единиц стрелкового оружия. Боевики т.н. "ДНР" заявили, что отвели в районе Петровского 14 человек личного состава, а также один автоматический станковый гранатомет и один крупнокалиберный пулемет.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Донбасс штирлиц боевики потери

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Разведение сил в Петровском и Викторовке: все подробности, фото и видео
Разведение сил в Петровском и Викторовке: все подробности, фото и видеоПолитика
Делегация Пентагона прибыла на Донбасс и посетила военные корабли: видео
Делегация Пентагона прибыла на Донбасс и посетила военные корабли: видеоУкраина
На Донбассе пограничники поймали боевика
На Донбассе пограничники поймали боевика "ДНР"Донбасс
Помощь переселенцам с Донбасса: в Раде рассказали, какой политики нужно избежать
Помощь переселенцам с Донбасса: в Раде рассказали, какой политики нужно избежатьУкраина
У Путина рассказали о ситуации со встречей Нормандской четверки
У Путина рассказали о ситуации со встречей Нормандской четверкиПолитика
Россия готовит боевикам серьезную проверку: появились подробности
Россия готовит боевикам серьезную проверку: появились подробностиДонбасс

Новости партнеров

Loading...
загрузка...