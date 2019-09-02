Более 200 убитых и раненных: за лето боевики понесли большие потери

Потери врага могут быть еще больше, так как их командиры постоянно скрывают данные о гибели личного состава

/ Фото: Минобороны РФ

Боевики продолжают нести потери на Донбассе в результате ответного огня украинской армии на вражеские обстрелы. За лето оккупационные войска потеряли почти сотню человек убитыми более 100 раненными.

Об этом сообщает "Информационное сопротивление".

Так, за три летних месяца были ликвидированы 95 боевиков и 120 бойцов т.н. "армий Л/ДНР" получили ранения. Небоевые потери в результате алкоголизма, суицидов, болезней и нарушений мер безопасности составили 11 человек. В "ИС" отмечают, что данные о потерях боевиков могут отличаться в большую сторону из-за постоянного сокрытия командирами противника данных о погибших и раненных.

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В июне ВСУ уничтожили 34 боевика и ранили 62. Небоевые потери боевиков составили 7 человек.

В июле потери врага составили 27 человек убитыми и 57 ранеными, небоевые потери — 1 человек.

В августе, по данным "ИС", подтверждена ликвидация 34 боевиков, а небоевые потери составили три человека.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее в Генштабе озвучили большие потери ВСУ с начала "хлебного" перемирия. За первые пару недель режима тишины на фронте, с 21 июля по 7 августа, погибли шесть бойцов украинской армии.

Отметим, что в первый день осени боевики 15 раз обстреляли позиции украинской армии, а рано утром 2 сентября и убили одного военнослужащего ВСУ. Подробней в сюжете:

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