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Больница в Мариуполе не выдержала дождей

27 мая, 23:20

Со стен кабинетов стекал настоящий ливень, все происходило в хирургическом отделении


Больница в Мариуполе не выдержала дождей. Со стен кабинетов стекал настоящий ливень, все происходило в хирургическом отделении. Кабинеты от потопа медики спасали, как могли, чтобы вода не пошла на нижние этажи.

Во время мощного ливня затопило хирургическое отделение, сестринскую и комнату, где хранят белье и журналы учета.

Затопленые кабинеты и часть коридора обесточили, чтобы не сгорела проводка во всем отделении. В операционный зал вода не дошла. Поэтому медицинское оборудование не повреждено. Медики говорят, кровля в этом крыле начала протекать почти две недели назад.

Но, несмотря на потоп, делать ремонт планируют не раньше, чем в следующем места. В мэрии еще думают, откуда забрать деньги, чтобы залатать дыры в крыше больницы.

Ищем средства, они будут откуда-то сниматься. С других проектов, для того, чтобы сделать в ближайшее время текущий ремонт крыши", – говорит Светлана Макарова, начальник Департамента здравоохранения мариупольского горсовета.

Убытки медики еще подсчитывают. Электричество в поврежденных помещениях с выходных еще не включали. И не перекрывали дырявой кровли даже временными заплатами.

Ранее мы писали, что в Херсоне из-за дождя затопило роддом.

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Тег Донбасс, Мариуполь, дожди

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