Бомбардируют позиции ВСУ с воздуха: как боевики атакуют с беспилотников

/ Фото: Минобороны РФ

На Донбассе враг применяет беспилотники для атаки позиций украинской армии с воздуха, сбрасывая гранаты не только на военных, но и на населенные пункты. Об этом сообщил в Facebook координатор группы Информационное сопротивление" Константин Машовец.

Отмечается, что командование оккупационной группировки продолжает активное ведение воздушной разведки с применением БПЛА для выявления изменений в боевых порядках Объединенных сил. Всего в период с 27 августа по 4 сентября средствами радиолокационного контроля группировки ОС, а так же визуально, зафиксировано 29 разведывательных пролетов БПЛА в т.ч. 18 пролетов БПЛА типа "Орлан-10" и "Гранат", с пересечением линии разграничения и углублением в боевые порядки Объединенных сил на оперативно-тактическую глубину.

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"Также, на Мариупольском направлении отмечаются случаи использования противником БПЛА для бомбардировки передовых позиций подразделений ОС, а так же населенных пунктов, находящихся вблизи линии разграничения, осколочными боеприпасами типа ВОГ-25 и ВОГ-17", – говорится в сообщении.

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Напомним, в штабе Объединенных сил рассказывали, что 3 сентября пророссийские боевики 10 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Противник обстреливал позиции подразделений ООС из запрещенного Минскими соглашениями оружия – минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате боевых действий четверо бойцов ВСУ были ранены.

Как сообщали новости "Сегодня", группа "Информационное сопротивление" подсчитала потери боевиков за лето. В течение трех месяцев враг неустанно атаковал позиции украинской армии, однако всегда получал достойную "ответку". В результате меткого огня бойцы ВСУ существенно пополнили бесславную "бригаду-200" боевиками.

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