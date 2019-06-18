Сделать стартовой
26,42
29,76
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

Колесников: Сделаем все, чтобы молодежь Донбасса получила достойное образование и была уверена в будущем

18 июня, 20:33

В стране полно политологов, а технолога на пищевое производство – не найти, говорит политик

Борис Колесников
Борис Колесников.

Всестороннее образование молодежи и создание новых рабочих мест – важнейшие вопросы для нашей страны, которые игнорируются нынешней властью последние пять лет. Такое мнение высказал премьер-министр оппозиционного правительства Борис Колесников во время форума "С Донбассом в сердце!", на котором жители Константиновского района поддержали его выдвижение в народные депутаты по избирательному округу №49.

"Чем образованнее наша молодёжь, тем люди старшего поколения должны чувствовать себя спокойнее. Ведь молодое поколение придет на новые и уже существующие рабочие места с высоким уровнем образования, обеспечив будущее нашей страны", – заявил оппозиционный премьер.

Он отметил, что сфера образования Украины находится в системном кризисе. Особенно сильно "реформы" уходящей власти ударили по среднему специальному образованию.

"Сегодня в стране полно политологов, политтехнологов и других специалистов-гуманитариев, а технолога на пищевое производство просто не найти. Та же ситуация с инженерами, электриками и другими техническими специалистами. В среднее специальное образование мы внесем большой финансовый вклад, в том числе и в восстановление инфраструктуры учебно-производственных комбинатов. Нам передают один из УПК Константиновского района, который в прошлом году хотели закрыть. Там мы откроем несколько швейных специальностей, будем готовить мастеров по пошиву обуви, электриков, токарей и слесарей", – рассказал Колесников.

Также оппозиционный политик отметил важность спорта в воспитании подрастающего поколения.

"Как говорили раньше, "в здоровом теле – здоровый дух". Без хорошей формы трудно добиться успеха, поэтому мы построим в Константиновке новую ледовую арену на 1200 мест. Это будет универсальная спортивная арена. Благодаря ней мы привлечем не менее тысячи малышей и детей старшего школьного возраста", – подчеркнул оппозиционный премьер.

Ранее сообщалось, что Колесников озвучил приоритеты "Оппозиционного блока".

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали, что партии "Оппозиционный блок", "Наши", "Видродження", "Доверяй делам" и "Партия мира и развития" объединились для участия в парламентских выборах и подписали Меморандум о создании единой оппозиционной силы с общими ценностями.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Колесников

Вы сейчас просматриваете новость " Колесников: Сделаем все, чтобы молодежь Донбасса получила достойное образование и была уверена в будущем". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Проблемы с подачей воды на Донбассе: Колесников объяснил причины и назвал пути их решения

Вчера, 17:48

Политик получил тысячи сообщений о трудностях с водоснабжением Константиновки

Сельской медицине не обойтись без серьезной поддержки из Госбюджета – Колесников

13 июня, 09:27

В селе Гришино Покровского района Донецкой области оппозиционер посетил местную амбулаторию

В "Оппозиционном блоке" назвали кандидатуру на пост премьера

11 июня, 14:41

Новинский считает Бориса Колесникова лучшим кандидатом на должность главы правительства

Колесников озвучил приоритеты "Оппозиционного блока"

10 июня, 20:39

"Оппозиционный блок" обнародовал ключевые пункты стратегии

Ученые назвали лучший вид спорта после 40 лет

В Украине ввели новый вид надбавки к зарплате бюджетникам

Осторожно, афера: как мошенники "разводят" украинцев

Кремль отреагировал на заявление президента Зеленского

Томатный сок против сердечно-сосудистых заболеваний

Медики рассказали, как щитовидка влияет на женское здоровье

Ляшко впервые рассказал о своем отношении к отцу

8 гениальных людей, которые опередили свое время

5 вещей, которые вы никогда не должны делать со своей кожей

В Нидерландах хотят возродить традицию грид-гёрлз

Раскрыта тайна молитвы «Отче наш»: сложно в это поверить

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Прогноз Всемирного банка: почему Украина к концу года станет еще беднее Европы

Сегодня, 07:51

Мировой ВВП падает быстрее прогноза. Одна из причин – угроза мировой торговой войны

"К тем, кто послал самолет, есть вопросы": интервью с главой экспертной группы по крушению Ил-76

Вчера, 07:37

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин руководил экспертизой по катастрофе Ил-76 под Луганском

Перерасчет пенсий: кому и сколько добавят 1 июля

Вчера, 07:25

За медали добавят копейки, а чернобыльцам — почти сотню

Газовая война: почему Россия "согласилась" на транзит газа через Украину и нужно ли это нам

16 июня, 07:51

Эксперты считают, что Украина вовремя не обезопасила себя, проведя реформы, чем загнала себя в патовую ситуацию

Похороненный пёс "ожил" и выбрался из могилы (фото)

Ученые назвали овощ для снижения давления

Когда президент Зеленский “разберется” с тарифами
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь