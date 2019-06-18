Колесников: Сделаем все, чтобы молодежь Донбасса получила достойное образование и была уверена в будущем

В стране полно политологов, а технолога на пищевое производство – не найти, говорит политик

Борис Колесников.

Всестороннее образование молодежи и создание новых рабочих мест – важнейшие вопросы для нашей страны, которые игнорируются нынешней властью последние пять лет. Такое мнение высказал премьер-министр оппозиционного правительства Борис Колесников во время форума "С Донбассом в сердце!", на котором жители Константиновского района поддержали его выдвижение в народные депутаты по избирательному округу №49.

"Чем образованнее наша молодёжь, тем люди старшего поколения должны чувствовать себя спокойнее. Ведь молодое поколение придет на новые и уже существующие рабочие места с высоким уровнем образования, обеспечив будущее нашей страны", – заявил оппозиционный премьер.

Он отметил, что сфера образования Украины находится в системном кризисе. Особенно сильно "реформы" уходящей власти ударили по среднему специальному образованию.

"Сегодня в стране полно политологов, политтехнологов и других специалистов-гуманитариев, а технолога на пищевое производство просто не найти. Та же ситуация с инженерами, электриками и другими техническими специалистами. В среднее специальное образование мы внесем большой финансовый вклад, в том числе и в восстановление инфраструктуры учебно-производственных комбинатов. Нам передают один из УПК Константиновского района, который в прошлом году хотели закрыть. Там мы откроем несколько швейных специальностей, будем готовить мастеров по пошиву обуви, электриков, токарей и слесарей", – рассказал Колесников.

Также оппозиционный политик отметил важность спорта в воспитании подрастающего поколения.

"Как говорили раньше, "в здоровом теле – здоровый дух". Без хорошей формы трудно добиться успеха, поэтому мы построим в Константиновке новую ледовую арену на 1200 мест. Это будет универсальная спортивная арена. Благодаря ней мы привлечем не менее тысячи малышей и детей старшего школьного возраста", – подчеркнул оппозиционный премьер.

Ранее сообщалось, что Колесников озвучил приоритеты "Оппозиционного блока".

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали, что партии "Оппозиционный блок", "Наши", "Видродження", "Доверяй делам" и "Партия мира и развития" объединились для участия в парламентских выборах и подписали Меморандум о создании единой оппозиционной силы с общими ценностями.

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