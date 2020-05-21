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Аваков сообщил подробности гибели полковника спецназа полиции на Донбассе

21 мая, 11:20

Сергей Мартынец

Украина на Донбассе потеряла героического офицера

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что командир батальона МВД "Луганск-1" Сергей Губанов погиб вследствие подрыва боевиками мины. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

"Ночью погиб командир добробата МВД "Луганск-1" полковник полиции Сергей Губанов ("Седой"). Смелый, порой до безумия, офицер. Добрый, надежный друг. Оккупанты подорвали мину на пути боевой патрульной группы", – написал он.

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В свою очередь спикер ведомств Артем Шевченко добавил, что полковник скончался от полученных ранений уже в больнице.

"Командир батальона "Луганск-1" полковник полиции Сергей Губанов скончался в больнице во время оказания медицинской помощи после ранения подрывом неизвестного взрывного устройства в окрестностях фронтового села Трехизбенка на Луганщине во время патрулирования вечером, 20 мая … Имел честь знать этого героического и патриотического полицейского. Покойся с миром. Война продолжается", – написал он в Facebook.

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В комментариях под постом Шевченко уточняют, что офицер умер по дороге в больницу, спасти его не смогли.

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Также стало известно, что прощание с комбатом состоится завтра, 22 мая, в 10:00 около Драмтеатра в Северодонецке.

Как сообщали новости "Сегодня", на Донбассе погиб полковник полиции особого назначения Сергей Губанов. Также стало известно, что еще три бойца получили ранения разной степени тяжести.

Также мы писали, что 20 мая на Донбассе в результате снайперского огня боевиков ранен украинский военный вблизи населенного пункта Марьинка.

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Донбасс Арсен Аваков полковник

Источник: Сегодня

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