Бойцы ООС могут проходить реабилитацию, не покидая зоны проведения операции

Военнослужащие операции Объединенных сил получили возможность проходить реабилитацию, не покидая района проведения операции, об этом сообщил пресс-центр ООС.

Идея появилась у командования ООС еще на старте проведения операции.

"В августе наконец запланированная программа реабилитации стартовала. Пилотным проектом реабилитации военнослужащих Объединенных сил стало двухнедельное лечение в областном госпитале для ветеранов войны Святогорска", – отмечено в сообщении.

Госпиталь расположен в сосновом лесу Донецкой области.

"Для степного Донбасса это – редкость, а следовательно – настоящий райский уголок. Северский Донец, над которым возвышаются Святые горы с Лаврой на них, сосновый бор вокруг, чистый воздух – это настоящий курорт для бойца после передовой. Тем более, что здесь военнослужащие и отдыхают, и лечатся", – подчеркнули в пресс-центре.

В настоящее время в госпитале находится 21 военнослужащий. С начала пилотного проекта реабилитацию прошли уже более полусотни бойцов из трех бригад.

"Мы работаем над тем, чтобы реабилитацию прошло как можно больше военнослужащих подразделений и частей, участвующих в операции Объединенных сил. В идеале – поочередно все. Ведь это – прекрасная возможность восстановить моральные и физические силы бойца, и для этого не нужно везти его в военно-медицинский клинический центр в Харькове или госпиталь в Днепре", – сказал заместитель командующего Объединенных сил по морально-психологическому обеспечению и гуманитарным вопросам генерал-майор Александр Голоднюк, подчеркнув, что теперь бойцам не нужно тратить на реабилитацию драгоценные дни своего кратковременного отпуска на дорогу.

Он также отметил, что командующий определил четкую задачу по расширению географии медицинских учреждений в рамках проведения операции, чтобы отдохнуть и пройти курс реабилитации смогли как можно больше бойцов.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, как помочь ветеранам АТО вернуться к нормальной жизни. При этом, эксперты рассказывали также и о главных проблемах реабилитации.

Как сообщалось, военные ООС смогут пользоваться теми же гарантиями, что и бойцы АТО.