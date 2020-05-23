Быть ли выборам Донбассе: Резников озвучил условия

"Математика" проведения выборов на Донбассе на сегодняшний день очень простая.

Об этом в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина", заявил Алексей Резников, вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Мы сегодня говорим о том, что согласно Конституции Украины в третье воскресенье октября должны пройти местные выборы. Соответственно предвыборная кампания начинается в августе. Если мы сегодня говорим и даем сигнал мировому сообществу, нашим партнерам немцам, французам, в первую очередь, и вот числе России, что мы действительно настроены на установление мира на украинской земле, на восстановление территориальной целостности. Мы говорим о том, что мы готовы проводить выборы, в том числе, в отдельных районах Донецкой и Луганской областей при условии выполнения Минских договоренностей, в первую очередь тех, которые касаются безопасности", – отметил он.

По его словам, это значит – выведение иностранных, российских, войск с территории Украины, а также разоружение всех незаконных бандформирований и установление других условий безопасности. Также установление границы между Украиной и Россией со стороны украинского правительства.

"Для того, чтобы выполнить так называемую формулу Штайнмайера, необходимо, чтобы в Украину приехала миссия Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ, которая имеет соответствующий мандат на мониторинг каких-либо выборов. Для начала они направляют оценочную миссию, которая устанавливает, безопасно ли вообще направить своих наблюдателей.", – пояснил Резников.

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Резников подчеркнул, что это обозначает то, что для того, чтобы на Донбассе провести законные выборы, согласно Копенгагенским стандартам и украинскому законодательству, там должна быть безопасная территория.

Соответственно в августе оттуда должны быть выведены войска, проведено разоружение и демобилизация.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее президент Владимир Зеленский называл первоочередную цель в переговорах по Донбассу. По его словам, участники "нормандского формата" настаивают на российском варианте урегулирования по Донбассу: сначала выборы, а потом – передача границы Украине. Но украинский лидер не согласен с этим.

В то же время вице-премьер по евроинтеграции (ранее глава МИД Украины) Вадим Пристайко не исключал, что после выборов на Донбассе боевики могут дорваться к власти. По его словам, цель выборов на Донбассе – избрать власть на самом низком уровне, но считает, что туда могут попасть и нынешние предатели Украины.

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