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Патриот и бывший миротворец: в обстрелах на Донбассе погиб подполковник ВСУ

26 марта, 21:35

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Сергей Коваль участвовал в АТО и ООС с самого начала войны на Донбассе

Одним из военнослужащих, погибших в результате сегодняшнего минометного обстрела вблизи поселка Шумы на Донбассе, оказался подполковник Сергей Коваль.

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Об этом сообщили сообщили в пресс-службе воинской части А2641, где он служил.

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Коваль был кадровым офицером и выпускником Каменец-Подольского военно-инженерного института.

Всю свою профессиональную жизнь он посвятил службе в Вооруженных силах Украины и прошел путь от командира взвода разминирования до командира отряда поиска и обезвреживания самодельных взрывных устройств.

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В прошлом участвовал в миротворческих операциях, а после начала войны на Донбассе стал участником в АТО, а потом – ООС, за что неоднократно награждался ведомственными наградами и отличиями.

Подполковник Сергей Коваль. Фото: facebook.com/deminingcenter2641

В военчасти погибшего военного описывают как мудрого командира и патриота Украины, а также выражают соболезнования его родным и близким.

Напомним, что всего жертвами очередного нарушения перемирия на Донбассе возле Шумов стали четверо военных, еще двое были ранены. Президент Владимир Зеленский проведет консультации с руководителями стран "нормандской четверки" по поводу обострения на фронте.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ война на Донбассе потери ВСУ ООС шумы

Источник: Сегодня

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