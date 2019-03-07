Ценой ранения остановили прорыв боевиков: подробности боев на Донецком направлении
За проявленное мужество двух сержантов командование бригады представило к награде
На Донецком направлении 5 марта во время боестолкновений с противников украинские воины героически отбили атаки и заставили боевиков отступить. Подробности боев рассказали в Министерстве обороны.
"Около десяти часов с территории оккупированного Донецкая враг обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции наших защитников в Песках. Находясь на боевом посту, сержант Руслан Остальский вместе со своим подразделением открыл огонь. Благодаря своевременному мощному огневому ответу наших защитников враг замолчал", – говорится в сообщении.
В результате обстрелов сержант был ранен, однако ему была оказана медпомощь и его жизни ничего не угрожает.
Позже, в 16:50 под прикрытием огня враг предпринял попытку улучшить свое тактическое положение в полосе обороны украинских военных.
"Командир отделения сержант Вячеслав Фесюра вместе с подчиненными открыли заградительный огонь, чем заставили противника отступить и отказаться от своих намерений. Прикрывая свое отступление, враг продолжал обстрел наших защитников, Вячеслав получил ранение. Ему своевременно была оказана медицинская помощь. Состояние здоровья раненого удовлетворительное", – подчеркнули в оборонном ведомстве.
Также стало известно, что обоих сержантов командование бригады подало к награждению за проявленное мужество в бою.
Как сообщали в штабе Объединенных сил, в тот день, 5 марта, боевики на Донбассе семь раз обстреляли позиции ВСУ, семь раз применив запрещенное Минскими соглашениями вооружение (использовались минометы и артиллерия). За такие действия боевики схлопотали "ответку" от ВСУ и понесли потери.
Также мы писали, как 3 марта сержант ВСУ остановил прорыв боевиков. Украинский военный обнаружил продвижение врага, вступил в бой и был ранен, но задачу выполнил.
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