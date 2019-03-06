На Донбассе боевики схлопотали "ответку" от ВСУ и понесли потери
В результате обстрелов ранены двое украинских военнослужащих
За минувшие сутки, 5 марта, пророссийские боевики на Донбассе семь раз обстреляли позиции ВСУ, в том числе из запрещенного "Минском" вооружения. Ранены двое украинских военнослужащих, сообщили в пресс-центре ООС.
"5 марта российские оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня, шесть раз применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями", – говорится в сообщении.
В частности, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм вел огонь в районе Лебединского, из артиллерийских систем калибра 122 мм – вблизи Водяного, а из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм – у села Широкино. Из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были обстреляны позиции в районе Песков, а из стрелкового оружия – вблизи Авдеевки.
Кроме того, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял подразделение украинских войск из минометов калибра 82 мм в районе Крымского.
"В результате обстрелов двое наших защитников получили ранения. По данным разведки, одного оккупанта было уничтожено, двое ранены", – рассказали в ООС.
Напомним, ранее стало известно о ликвидации медика противника – Любови Коробки с позывным "Лютик", которая спасала "воинов ДНР".
Кроме того, в украинской разведке сообщили, что российско-оккупационное командование усилило подготовку войск "1 и 2 АК ВС РФ" к активизации боевых действий и проводит скрытую перепись населения оккупированных территорий на случай мобилизации мирных жителей.
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