"Черный день" для оккупантов: 11 убитых и раненых за сутки

Враг нарвался на "ответку" и потерял 11 человек ранеными и убитыми

С начала прошлых суток боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего один украинский защитник был ранен.

Как сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил, 23 мая оккупанты атаковали позиции ООС в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

трижды возле Каменки : утром – с использованием ручных противотанковых гранатометов, а после обеда и с наступлением темноты – из артиллерийских систем калибра 122 мм, использовав 32 артиллерийских снаряда;

: утром – с использованием ручных противотанковых гранатометов, а после обеда и с наступлением темноты – из артиллерийских систем калибра 122 мм, использовав 32 артиллерийских снаряда; у Авдеевки и дважды вблизи Гнутово - задействовал 120 мм минометы.

и дважды вблизи - задействовал 120 мм минометы. неподалеку Старогнатовки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; рядом с Верхнеторецком применяли снайперское оружие.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

у Майорска российские оккупационные войска выпустили 20 мин 82-го и 120-го калибров;

российские оккупационные войска выпустили 20 мин 82-го и 120-го калибров; возле населенных пунктов Сизое и Крымское враг вел огонь по нашим позициям из 82 мм минометов.

"Для подавления огневых средств противника наши воины оперативно применили штатное вооружение и четко дали понять оккупантам, что их преступная деятельность не останется безнаказанной. После чего захватчики прекратили свою активность", – отметили в ООС.

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За этот день один украинский боец был ранен, а также, по данным разведки, уничтожены четверо российских оккупантов и не менее семерых – ранено.

Очевидно, такие потери утихомирили пыл боевиков, поэтому с начала текущих суток обстрелов на Донбассе не было.

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Напомним, что днем ранее, 22 мая оккупанты десять раз обстреливали позиции украинских военных. Один украинский боец получил ранения.

А 21 мая на Донбассе боевики подбили грузовик ВСУ. Противники нарушили Минские договоренности, ударив из запрещенного вооружения, в результате чего один боец погиб и еще пятеро были ранены.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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