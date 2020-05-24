"Черный день" для оккупантов: 11 убитых и раненых за сутки

С начала прошлых суток боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего один украинский защитник был ранен.
Как сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил, 23 мая оккупанты атаковали позиции ООС в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":
- трижды возле Каменки: утром – с использованием ручных противотанковых гранатометов, а после обеда и с наступлением темноты – из артиллерийских систем калибра 122 мм, использовав 32 артиллерийских снаряда;
- у Авдеевки и дважды вблизи Гнутово - задействовал 120 мм минометы.
- неподалеку Старогнатовки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- рядом с Верхнеторецком применяли снайперское оружие.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":
- у Майорска российские оккупационные войска выпустили 20 мин 82-го и 120-го калибров;
- возле населенных пунктов Сизое и Крымское враг вел огонь по нашим позициям из 82 мм минометов.
"Для подавления огневых средств противника наши воины оперативно применили штатное вооружение и четко дали понять оккупантам, что их преступная деятельность не останется безнаказанной. После чего захватчики прекратили свою активность", – отметили в ООС.
За этот день один украинский боец был ранен, а также, по данным разведки, уничтожены четверо российских оккупантов и не менее семерых – ранено.
Очевидно, такие потери утихомирили пыл боевиков, поэтому с начала текущих суток обстрелов на Донбассе не было.
Напомним, что днем ранее, 22 мая оккупанты десять раз обстреливали позиции украинских военных. Один украинский боец получил ранения.
А 21 мая на Донбассе боевики подбили грузовик ВСУ. Противники нарушили Минские договоренности, ударив из запрещенного вооружения, в результате чего один боец погиб и еще пятеро были ранены.
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