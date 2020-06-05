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Вспышка коронавируса в Славянске: 18 человек заразились на работе

5 июня, 10:45

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Только один новый случай в городе не связан со вспышкой на предприятии

В Славянске Донецкой области за последние сутки, 4 июня, обнаружили 19 новых случаев COVID-19. 18 зараженных оказались работниками охваченного коронавирусом предприятия, сообщают "Славянские ведомости".

Выяснилось, что положительные результаты ПЦР-исследование получили 16 мужчин в возрасте от 30 до 67 лет и три женщины (33, 41 и 53 года). С предприятием не была связана только 41-летняя женщина.

Напомним, в связи с ситуацией в городе снова ввели карантинные ограничения. В частности, областная комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение, запрещающее на неопределенное время работу учреждений физкультуры и спорта, фитнес-центров и занятия в группах до 10 человек в учебных заведениях.

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Отметим, что в Украине за прошедшие сутки зафиксировано 553 случая заражения COVID-19. Как свидетельствуют данные Центра общественного здоровья, всего с начала эпидемии в стране инфицировались 25 963 человек.

О том, как борются с пандемией медики – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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