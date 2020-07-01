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В Тернополе попрощались с погибшим на Донбассе бойцом "Айдара" (видео)

1 июля, 14:46

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

По всему городу приспустили государственные флаги

В центре Тернополя попрощались с сержантом 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Иваном Дедюхом, который погиб 27 июня возле Старогнатовки на Донбассе. В результате разрыва неизвестного боеприпаса Иван получил многочисленные осколочные ранения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

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Иван Дедюх воевал в зоне проведения боевых действий с 2014 года. Война унесла его на 37 году жизни. В мирном Тернополе военнослужащего в последний путь провели родственники, друзья и неравнодушные местные жители. Похоронят Ивана Дедюха на Микулинецком кладбище.

Из-за гибели земляка в Тернополе объявили день траура, а по всему городу приспустили государственные флаги.

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Напомним, за прошлые сутки, 30 июня, российские боевики 12 раз обстреливали наши позиции на Донбассе из запрещенного оружия. Двое украинских военнослужащих получили ранения.

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Также ранее мы сообщали, что украинские военные нанесли серьезный урон оккупационным войскам на Донбассе за прошлый месяц – ровно 100 боевиков ликвидированы и ранены.

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