В Тернополе попрощались с погибшим на Донбассе бойцом "Айдара" (видео)

По всему городу приспустили государственные флаги

В центре Тернополя попрощались с сержантом 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Иваном Дедюхом, который погиб 27 июня возле Старогнатовки на Донбассе. В результате разрыва неизвестного боеприпаса Иван получил многочисленные осколочные ранения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Реклама

Иван Дедюх воевал в зоне проведения боевых действий с 2014 года. Война унесла его на 37 году жизни. В мирном Тернополе военнослужащего в последний путь провели родственники, друзья и неравнодушные местные жители. Похоронят Ивана Дедюха на Микулинецком кладбище.

Из-за гибели земляка в Тернополе объявили день траура, а по всему городу приспустили государственные флаги.

В тренде В Николаеве трагически погибла жена депутата: полиция ищет причины

Напомним, за прошлые сутки, 30 июня, российские боевики 12 раз обстреливали наши позиции на Донбассе из запрещенного оружия. Двое украинских военнослужащих получили ранения.

Реклама

Также ранее мы сообщали, что украинские военные нанесли серьезный урон оккупационным войскам на Донбассе за прошлый месяц – ровно 100 боевиков ликвидированы и ранены.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама