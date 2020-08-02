"ДНР" откроет пункт пропуска на Донбассе: названа дата

Людей будут пропускать только по спискам

На Донбассе боевики так называемой "ДНР" снова возобновят пропуск людей через линию разграничения. Оккупанты на один день, 3 августа, откроют блок-пост "Еленовка", который находится на линии соприкосновения с подконтрольным Украине пунктом пропуска "Новотроицкое".

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"Поступала информация о том, что российские наемники завтра проведут вроде бы пропуск людей через линию разграничения напротив КПВВ "Новотроицкое". Они отмечают, что людей будут пропускать только по спискам. Это та информация, которая проходит по линии Трехсторонней контактной группы", - рассказал помощник главы Госпогранслужбы Украины – пресс-секретарь Андрей Демченко, сообщает УНН.

Отмечается, что пока нет информации, сколько людей планируют пересечь КПВВ.

"Это еще одно ограничение с их стороны людей, которые фактически не могут свободно пересечь линию разграничения, но в отдельные дни они совершают такие пропуски", – добавил Демченко.

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Как долго продлится пропуск граждан – неизвестно. Однако, как утверждается на сайте оккупационной власти "ДНР", блок-пост будет работать с 9:00 до 18:00.

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Напомним, боевики на Донбассе ранее заблокировали работу пункта пропуска "Новотроицкое".

Также мы сообщали, что с 1 июня КПВВ на Донбассе перешли на новый график работы. Шесть пунктов пропуска начали работать по летнему времени.

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