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"Донбасс и Мирные" в Лондоне: о трагедии мирных жителей Донбасса рассказал европейцам Фонд Рината Ахметова

Сегодня, 12:32

Фотокнига была представлена в рамках Украинского стенда на Лондонской книжной ярмарке

Фото: fdu.org.ua
"Донбасс и Мирные" в Лондоне: о трагедии мирных жителей Донбасса рассказал европейцам Фонд Рината Ахметова //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a2c/7fb/5c8a2c7fb9a10.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a2c/7fb/5c8a2c7fb9a10.jpg Донбасс Фотокнига была представлена в рамках Украинского стенда на Лондонской книжной ярмарке

Уникальная фотокнига "Донбасс и Мирные" Фонда Рината Ахметова презентована в Лондоне. Книга была представлена в рамках Украинского стенда на Лондонской книжной ярмарке.

Мероприятие проходит в 49-й раз и считается одним из важнейших событий в книжном мире. Ежегодно ярмарка принимает десятки тысяч гостей и ее участников.

Джек Томас, директор Лондонской книжной ярмарки. Фото: fdu.org.ua

Как рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда, фотокнига уже была презентована в Украине, Брюсселе, Франкфурте-на-Майне и Страсбурге. Она стала шокирующим откровением для множества европейцев, которые впервые узнали, что прямо в центре Европы пятый год длится один из самых крупных вооруженных конфликтов XXI века.

"Всемирно известная Лондонская книжная выставка – достойная площадка для фотокниги "Донбасс и Мирные". Это прекрасная возможность достучаться до сердец европейцев. Через представленные в фотокниге истории Фонд Рината Ахметова показывает судьбу миллионов жителей. Ту реальность, в которой людям приходится выживать. Эти истории должны быть проговорены, услышаны, сохранены, прожиты, поняты мировым сообществом", – отметила Наталья Емченко.

Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова. Фото: fdu.org.ua

По ее словам, жители Донбасса продолжают нуждаться в гуманитарной помощи. Веру и надежду в завтрашний день людям позволяет сохранить помощь одного человека – Рината Ахметова. Благодаря ему спасен миллион человеческих жизней. И сегодня его помощь получают в самых горячих точках региона. Там, где гремят залпы и взрывы.

"По данным проведенного в октябре-ноябре 2018 года исследования Киевского международного института социологии, 85% жителей региона утверждают, что не выжили бы без помощи Рината Ахметова", – сообщила Наталья Емченко.

Наталья Галибаренко, посол Украины в Великобритании. Фото: fdu.org.ua

"Донбасс и Мирные" – это летопись страшных событий, которые в наши дни происходят в центре Европы. В фотокнигу вошли 11 историй мирных жителей Краматорска, Бахмута, Авдеевки, Красногоровки, Песок и других населенных пунктов, оказавшихся в эпицентре войны на Донбассе. Ее герои – тяжело раненные дети, видевшие своими глазами взрывы снарядов и гибель близких людей. Старики, потерявшие родных и оставшиеся жить в полуразрушенных домах. Школьники и учителя, которые проводят занятия в условиях боевых действий. Эта книга о войне и мирных жителях. О сгоревших домах и обугленных надеждах. О том, как люди выживают с надеждой на мир.

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Тег Лондон, выставка, Донбасс, книжная ярмарка, емченко, фонд Рината Ахметова, Донбасс и мирные, фотокнига

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