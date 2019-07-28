ДТЭК продолжает реализацию спрортивных проектов

Теперь Новодонецкое стало центром спортивной жизни региона

С запада на восток ради мечты. Шестилетний Алексей видит себя в будущем профессиональным пловцом. Однако в его родном городе – Маневичи на Волыни, даже бассейна для тренировок нет. Счастливый случай приблизиться к цели представился на другом конце страны.

Этого лета шестилетний Алексей ждал как никогда.

"Маму каждый день он тревожил и говорил: "Мама, когда ты мне купишь чемодан, я хочу поехать к бабушке", – делится Евдокия Шумская, бабушка Алексея.

Мальчик преодолел тысячу километров, чтобы осуществить свою мечту – научиться плавать. Ведь в его родном городе нет ни природных водоемов, ни бассейна.

Новодонецкое – небольшой поселок на востоке Украины. Этой весной здесь отремонтировали спортивный комплекс. Тренировки по различным видам спорта проходят ежедневно.

"Ничего здесь не было. Ни этих тренажеров, ни этого баскетбольного поля, ни такой облицовки, ни парадного входа, ничего этого не было. Буквально недавно открылся спорткомплекс наш, мы очень рады", – продолжает бабушка юного спортсмена.

Жемчужина комплекса – современный 25-метровый бассейн.

"Сейчас плиткой все сделали, отопление вывели, пластиковые окна поставили, освещение – очень хорошо", – говорит Александр Висицкий, тренер по плаванию.

Занятия начинаются с разминки. Алексей уже без боязни идет к воде. Дети привыкают держаться на воде с помощью досок. Учатся различным техникам плавания.

На территории двух районов – это единственный спортивный комплекс. Сюда приходят и взрослые, и дети. Для провинции это возможность вести здоровый образ жизни.

Капитальный ремонт здания – это партнерский проект ДТЭК. Компания инвестировала в спорткомплекс более двух с половиной миллионов гривен.

"Проект по реконструкции спорткомплекса в Новодонецком крайне важен. Он дал возможность 12-ти тысячам людей заниматься спортом. Мы в ДТЭК инвестируем в будущее Украины и считаем, что спорт должен быть более доступен. Поэтому мы в прошлом году реализовали более 20-ти спрортивних проектов на сумму 17 млн ​​гривен", – отмечает Ирина Милютина, директор по коммуникациям ДТЭК Энерго.

Теперь Новодонецкое стало центром спортивной жизни региона.

"С приходом компании ДТЭК оживать начал поселок, благодаря сотрудничеству с местными властями, обновляются определенные объекты, сейчас благодаря ремонту вот этому – я смотрю поколение растет, детки все больше и больше увлечены спортом", – говорит Евдокия Шумская, жительница Новодонецкого.

В бассейне Алексей готов плескаться часами. Следующим летом хочет приехать сюда уже с младшим братом, чтобы научить плавать и его.

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