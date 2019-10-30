Разведение сил в районе Золотого: опубликована схема

Иллюстрация / Фото: Официальный сайт президента Украины

В сети появилась схема разведения сил в районе поселка Золотое в Луганской области. Карту представили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил по запросу "Новостей Донбасса".

Как известно, процесс зеркального разведения войск на участке у Золотого начался 29 октября. За его процессом наблюдают представители ОБСЕ. Разведение войск будет происходить на протяжении трех суток.

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Как подчеркнули в штабе ООС, началу разведения предшествовал семидневный режим прекращения огня на этом участке.

Процесс разведения предполагает зеркальный отвод войск украинской стороной и боевиками на 2 километра от условной линии. Далее производится разминирование и демонтаж фортификационных сооружений.

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Ранее мы сообщали, что политолог Владимир Фесенко подтвердил сайту "Сегодня", что разведение войск в Золотом значительно увеличило шансы на проведение встречи в "нормандском формате" в ноябре.

Добавим также, что командующий Объединенными силами Владимир Кравченко во время брифинга в Краматорске рассказал, что 18 октября 2019 года Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ был зафиксирован последний обстрел участка разведения в районе населенного пункта Золотое-4, поэтому разведение стало возможным сегодня.

"В целом мероприятия по разведению сил и средств будут происходить в течение трех суток. 1 ноября через МИД будет сообщено СММ ОБСЕ о завершении процесса разведения войск", – сказал военный и отметил, что процесс разведения происходил под контролем наблюдателей СММ ОБСЕ, с использованием БПЛА, и СЦКК.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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