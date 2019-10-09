Фонд Рината Ахметова помог двухлетнему ребенку с операцией на сердце

Благотворительный Фонд с 2013 года помогает детям с диагнозом «порок сердца»

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В Украине тысячи детей ждут операций, которые могут кардинально изменить жизнь. Речь об эндоваскулярном вмешательстве на сердце, это инновационный метод установления имплантата без вскрытия грудной клетки. И только сотням устанавливают окклюдеры щадящим методом. Остальных оперируют консервативным методом – с рассечением грудной клетки.

Дорогой окклюдер необходим и Машеньке из Донецка. Девочке всего два годика, а она уже преодолевает много проблем.

Двухлетняя Маша – любимица мамы и бабушки. Виктория родила дочь, когда на Донбассе уже бушевали бои.

"Это долгожданный, любимый ребёнок в семье, это просто море счастья, восторга, когда она родилась", – говорит мама Маши Виктория Богачева.

Серьезных проблем со здоровьем у девочки не замечали. Но впоследствии ее родных ошеломила страшная новость.

"Ни на одном обследовании не говорили, что у нашего ребенка врожденный порок сердца, говорили, что ребенок здоров", – рассказывает бабушка Маши Анна Кудлай.

Маричке срочно нужна операция. Но доходы в семье ничтожные. Эндоваскулярный метод – операция без разрезов, шрамов и сложной реабилитации, для Богачевых оказался слишком дорогим.

"Сказали, что окклюдер нужно ставить, сказали, что он стоит 100 тысяч гривен", – говорит мама девочки Виктория Богачева.

С ограниченным государственным финансированием невозможно делать операции всем. За этот год в институте сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова получили в четыре раза меньше оклюдеров, чем нужно.

"К сожалению, все импланты на сегодняшний день уже закончились, за период 4 месяца. Сегодня в очереди более 100 деток ждут оклюдеры для лечения врожденных пороков сердца", – рассказала эндоваскулярный кардиохирург института имени Амосова Наталья Ящук.

Не медля, Виктория обратилась на горячую линию Фонда Рината Ахметова.

"Быстро, конечно, отреагировал Фонд Рината Ахметова, всего лишь три недели, и помощь уже была", – говорит мама Маши Виктория Богачева.

Во время операции миниатюрной пружиной окклюдера врачи закрыли артериальный проток в сердце Марички.

"Спасибо вам большое, Ринат Леонидович, за то, что Вы помогли нам его приобрести. Вы дали нам шанс для того, чтоб она росла здоровой, крепкой девочкой", – говорит бабушка Маши Анна Кудлай.

Фонд Рината Ахметова с 2013 года помогает детям с диагнозом "порок сердца". Чтобы бороться с недугом системно, в 2017 году начат проект "Здоровое сердце". На данный момент проведено уже более ста операций.

"Благодарны Ринату Леонидовичу. Спасибо большое, что помогаете таким детям, которые в безвыходной ситуации. Вся семья Вам очень благодарна", – не сдерживает эмоций мама Маши Виктория Богачева.

Когда самое страшное позади, родные Маши делятся надеждами на будущее. Уверены, что у нее будет здоровое детство.

"Мы надеемся, конечно, что будет полноценная жизнь, будем здоровенькими", – говорит жительница Донецка Виктория Богачева.

Как сообщалось, Фонд Рината Ахметова занимает первое место по узнаваемости гражданами Украины. Такие результаты показал опрос общественного мнения для оценки изменений в узнаваемости граждан относительно общественных организаций и их деятельности, проведенный Фондом "Демократические инициативы".

Напомним, что по результатам социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в июне 2019 года, Фонд Рината Ахметова возглавляет рейтинг благотворительных организаций в Украине.

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