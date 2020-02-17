Страшные события войны разделили жизнь мирных людей Донбасса на до и после

Пять лет войны в Донбассе и более четырех миллионов пострадавших от боевых действий. Впечатляющая цифра, за которой – реальные истории мирного населения. Фонд Рината Ахметова запускает проект национального масштаба по сбору свидетельств тех, чью жизнь разрушила война. И уже вскоре об искалеченные судьбы мирных узнают за пределами страны.

Донецкая область. Северный. Сквозь метель он идет на могилу дорогого человека. Даже в семьдесят два года метель для него – не помеха, ведь одиночество для Геннадия Бобровского – невыносимая мука.

Заботливо убрать на могиле жены – единственное, что остается мужчине. Женщина умерла в 2017-м и доживать старость он должен один – среди опустевших пейзажей и под обстрелами.

Донецкий аэропорт. Всю жизнь Геннадий видел самолеты, которые поднимаются в небо. Сейчас вместо гула железных птиц над головой слышен только свист снарядов. Северный – это почти линия фронта. Дом мужчины не раз попадал под обстрел. Следы от осколков до сих пор здесь – как напоминание о том, что боевые действия являются частью жизни. Чтобы не замерзнуть, мужчина вынужден сам искать, чем отапливать жилье.

Вокруг – только заброшенные дома. Если заглянуть во дворы – охватывает холодом – не от мороза.

Отапливать дом Геннадий будет ветками. Так заботится о том, чтобы пустые дворы вымершего поселка не заросли деревьями.

Почему так получилось? За что страдаем? Вопросы без ответов у каждого, кто остается один на один с войной.

"Поселок в упадок приходит. Больно на это смотреть. Все рушится, валится. Мы не виноваты в этом. А жить-то надо", – делится мужчина.

Донецкая область. Тоненькое. Не знает, чего ждать завтра, и Ирина Рак. Она живет рядом с Северным – в Тоненьком. Детство проходит без радости, говорит девочка.

"Вижу оборванные провода, руины вижу. Я чувствую боль людей, как они это все делали, а теперь разрушено.", – говорит она.

К страданиям от войны добавилась боль из-за смерти мамы. Поэтому желания у Иры совсем недетские.

"Я мечтаю выжить. Найти себе работу и чтобы у меня все было хорошо. Боишься за свой дом. Боишься, что в тебя может попасть", – делится девочка.

О своей разрушенной судьбе здесь может рассказать и стар, и млад. Для них очень важно, чтобы об их историях знали.

"Я себя чувствую частью истории этой страны. То, что происходит. То, что я пережила, я чувствую себя частичкой", – говорит Ирина Рак, жительница Тоненького.

"Война – это плохо. Она приносит много бед и об этом нельзя забывать. Чтобы все люди знали, какие беды она приносит. Родные, близкие, знакомые погибают", – говорит Геннадий Бобровский, житель Северного.

От боевых действий на Донбассе пострадали более четырех миллионов мирного населения.

Зафиксировать истории мирных необходимо именно сейчас, пока очевидцы событий с нами, пока воспоминания еще живы. Фондом Рината Ахметовау уже издана уникальная книга – "Донбасс и мирные". Ее представили на международном уровне, чтобы о трагедии помнили и знали.

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"Очень ценно, что Фонд Рината Ахметова оказывает не только гуманитарную помощь этим людям, но и собирает исторический материал. Всячески способствует тому, чтобы возникали другие медийные платформы для того, чтобы эти истории не канули в лету", – говорит Иван Степурин, директор издательства "Саммит-книга".

И теперь Фонд запускает проект всеукраинского масштаба, чтобы каждая история была услышана и задокументирована.

"Пять лет Фонд Рината Ахметова не просто помогает выжить, он дает людям поддержку и надежду. Пять лет мы рядом с этим людьми и они знают, что они не одни. Проект сбора историй помогает не просто выжить, он помогает жить дальше . Это уникальные истории мирных в войне, потому что мы все эти пять лет работали в самых сложно доступных горячих точках. И оказывали помощь там, куда не доезжал никто другой. Национальный проект по сбору историй мирных в войне на Донбассе стартует 17 февраля. Вы можете оставить ее по телефону горячей линии 0-800-509-001. Вы можете оставить ее у себя на странице в социальных сетях с хэштегом Фонд Рината Ахметова. Истории мирных. Вы можете оставить ее у нас на странице в Фейсбуке", – говорит Наталья Емченко, член наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Истории тех, кто переживает войну, будут собирать до августа, а уже в сентябре о них узнают в Украине и за ее пределами. Важность такой масштабной работы отмечают на международном уровне, ведь помощь Рината Ахметова предотвратила гуманитарную катастрофу на Востоке Украины.

"На отчетном мероприятии я увидел цитату Рината Ахметова, которую я хотел бы зачитать. Он сказал: "Эта работа, эта гуманитарная помощь приближает мир". Нам свойственно забывать, что именно гуманитарная поддержка очень важна для приближения мира. Люди, которые получают помощь от других людей, будут долго ее помнить. И именно это сможет сформировать ментальность в мирном ключе. Мы не должны забывать этого никогда", – отмечает Пабло Матеу, представитель УВКБ ООН в Украине.

Мирным жителям Донбасса уже выдано более двенадцать миллионов наборов выживания. Это спасло более миллиона человеческих жизней.

"Выживают! Люди Выживают. Ахметову личная благодарность. Это единственный из всех людей, который реально заботится о народе. О стариках, о детях. Единственный, который поддерживает", – говорит Валерий Архицкий, житель Георгиевки.

Десятки городов и поселков вдоль четырехсот километров линии разграничения охватила помощь Рината Ахметова.

"Ринат Леонидович, большое Вам спасибо за подмогу. За то, что Вы о нас беспокоитесь. Что не даете нам погибнуть с голода. Очень большое спасибо", – говорит Геннадий Бобровский, житель Северного.

Такая поддержка – это символ веры и надежды для мирных жителей Донбасса. Это история, о которой будут знать и помнить.

"Чтобы люди понимали, как это трудно. Нехорошо. Что на это нельзя закрывать глаза", – считает Ирина Рак, жительница Тоненького.

В феврале помощь Рината Ахметова доставят жителям 37-ми населенных пунктов, расположенных вдоль линии соприкосновения. Продуктовые наборы получат почти 19 тысяч мирных жителей Донбасса.

Фонд Рината Ахметова – самая известная благотворительная организация Украины. Это подтверждают результаты исследования, проведенного Украинским центром изучения общественного мнения "Социоинформ" в июне-августе 2019 года.

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