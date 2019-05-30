Фотокнига "Донбасс и Мирные" теперь в библиотеках Украины

Фотокнига была издана в 2018 году и сразу стала шокирующим откровением для множества людей в Украине и Европе

Фото: fdu.org.ua

Фонд Рината Ахметова передал экземпляр уникальной фотокниги "Донбасс и Мирные" в фонд Центральной детской библиотеки им. Шевченко в Киеве. Гостями торжественного мероприятия стали ее герои – дети семьи Яковлевых-Чигрин, а также их одноклассники.

Как рассказала участникам встречи Юлия Малич, менеджер проектов и программ Фонда, фотокнига была издана в 2018 году и сразу стала шокирующим откровением для множества людей в Украине и Европе. Она отмечена в номинации "Лучшая социальная фотокнига года" Украинского библиотечного фонда и презентована в Киеве, Львове, Мариуполе, Брюсселе, Франкфурте-на-Майне, Страсбурге и Лондоне. История Яковлевых-Чигрин – в числе 11-ти, вошедших в фотокнигу историй мирных жителей Краматорска, Бахмута, Авдеевки, Красногоровки, Песок и других населенных пунктов, оказавшихся в эпицентре конфликта на Донбассе.

"Фонд Рината Ахметова передает экземпляр фотокниги "Донбасс и Мирные" в фонд Центральной детской библиотеки имени Шевченко. Продажа книги исключена, и потому приятно отметить, что детская библиотека стала первой из 12 украинских общественных библиотек, где "Донбасс и Мирные" будет доступна широкому кругу читателей. Чтобы судьбы ее героев были напоминанием о том, что в центре Европы в XXI веке пятый год продолжается вооруженный конфликт. Страдают люди любого возраста и пола, которые сохраняют надежду на мир благодаря помощи Рината Ахметова", – сказала Юлия Малич.

В свою очередь директор библиотеки Яна Биленко отметила, что такие книги, как "Донбасс и Мирные", сегодня очень важны.

"От конфликта страдают мирные люди, и в первую очередь дети. Основная масса украинцев живет своей повседневной жизнью и иногда не ощущает в полной мере происходящую на востоке страны трагедию. Все мы надеемся, что наступит мир, но трагедия пострадавших людей никуда не денется, и уже сейчас нужно напоминать, говорить об этом", – сказала Яна Биленко.

Никакая статистика, даже самая ужасная, не сравнится со слезами и переживаниями детей. Поэтому Фонд издал фотокнигу, а также подготовил серию видемонологов "Война глазами детей". Это истории жизни, силы и стойкости мирных на Донбассе.

Видеопроект был представлен на международном фестивале документального кино в Альбукерке. Это еще одна возможность показать мировой общественности трагедию детей Донбасса.

"Донбасс и Мирные" – это летопись страшных событий, которые в наши дни происходят в центре Европы. Ее герои – тяжело раненные дети, видевшие своими глазами взрывы снарядов и гибель близких людей. Старики, потерявшие родных и оставшиеся жить в полуразрушенных домах. Школьники и учителя, которые проводят занятия в условиях боевых действий. Эта книга о войне и мирных жителях. О сгоревших домах и обугленных надеждах. О том, как люди выживают с надеждой на мир.

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