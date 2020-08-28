ФСБ завербовала украинскую старушку в Луганской области: видео

Вскоре после того, как СБУ вскрыла в Херсонской области агентурную сеть ФСБ, в Луганской области обнаружили завербованную российскими агентами хозяйку отеля.
Об этом сообщила пресс-служба 3-го управления главного управления СБУ в Луганской и Донецкой областях.
"Контрразведчики спецслужбы установили, что во время выезда в РФ через международный пункт пропуска ФСБ задержало женщину. После многочасового психологического давления сотрудники вражеской спецслужбы заставили пожилого человека подписать обязательства по сбору и передаче ею информации о постояльцах отеля из числа украинских правоохранителей, военных, работников органов власти и иностранных граждан", – утверждают в СБУ.
Отмечается, что спецслужбы страны-оккупанта требовали от завербованной женщины регулярно передавать им соответствующие сведения.
Впрочем, ущерба государственной безопасности она нанести не успела – о ее вербовке стало известно контрразведке и сразу по возвращению в Украину ее задержали.
Напомним, что ранее в этом месяце контрразведчики СБУ разоблачили попытку вербовки российскими спецслужбами женщины из Львова, которая решила проведать своих родных в Донецке.
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