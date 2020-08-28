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ФСБ завербовала украинскую старушку в Луганской области: видео

28 августа, 19:26

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Находясь под психологическим давлением, женщина подписала обязательства по сбору и передаче информации России

Вскоре после того, как СБУ вскрыла в Херсонской области агентурную сеть ФСБ, в Луганской области обнаружили завербованную российскими агентами хозяйку отеля.

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Об этом сообщила пресс-служба 3-го управления главного управления СБУ в Луганской и Донецкой областях.

"Контрразведчики спецслужбы установили, что во время выезда в РФ через международный пункт пропуска ФСБ задержало женщину. После многочасового психологического давления сотрудники вражеской спецслужбы заставили пожилого человека подписать обязательства по сбору и передаче ею информации о постояльцах отеля из числа украинских правоохранителей, военных, работников органов власти и иностранных граждан", – утверждают в СБУ.

Отмечается, что спецслужбы страны-оккупанта требовали от завербованной женщины регулярно передавать им соответствующие сведения.

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Впрочем, ущерба государственной безопасности она нанести не успела – о ее вербовке стало известно контрразведке и сразу по возвращению в Украину ее задержали.

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Напомним, что ранее в этом месяце контрразведчики СБУ разоблачили попытку вербовки российскими спецслужбами женщины из Львова, которая решила проведать своих родных в Донецке.

Также мы писали, что о задержании работавшего на ФСБ РФ генерала СБУ Валерия Шайтанова и его сообщнике.

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СБУ Луганская область вербовка контрразведка ФСБ РФ

Источник: Сегодня

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