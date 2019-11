Футбол по-женски: юная украинка разрушает стереотипы

Реклама

Она увлекается футболом с четырех лет. Милена Иванченко из Донецкой области не любит тратить время на гаджеты и предпочитает активный образ жизни благодаря проекту "Давай, играй!". Единственная девочка в команде футболистов не отстает и уже имеет награды.

Ее комната в кубках и медалях. Наград десятилетней Милене не занимать. В футболе она, как рыба в воде. Каждая тренировка для нее событие.

Голубоглазая блондинка – стандарты красоты для подиума. Но девочка со спортом почти всю жизнь. Выбор не случаен. На поле ее привел папа наблюдать за достижениями брата. Это и стало судьбоносным моментом.

Автограф любимого игрока на мяче от "Шахтера". Это награда за достижения. Уже три года как Милена занимается футболом регулярно. За это время уже шла рука об руку с Тарасом Степаненко. И это только начало.

За каждой тренировкой девочки наблюдает мама. Принять выбор дочери было непросто, говорит Ольга.

"Она живет этим. Она ничего не видит, кроме футбола. Для нее футбол на первом месте ", – делится женщина.

Милена разрушает стереотипы в пределах проекта "Давай, играй!". Она единственная девочка в команде, но одна из лучших.

"Она занимается не хуже других ребят. Старается. Стремление и желание у нее очень большое. Есть потенциал ", – говорит Сергей Салий, тренер проекта" Давай, играй! "

Футбол для всех – один из приоритетов проекта. Здоровый образ жизни и шанс на успех для всех, кто действительно готов плодотворно работать весомый вклад в развитие будущего поколения.

"Должен плоды давать этот проект, по другому никак. Мальчишки, но хотелось бы, чтобы и девчонки были. Тогда вообще будет классно ", – говорит тренер.

Генеральный партнер "Давай, играй!" компания ДТЭК. Проект охватил более четырех с половиной тысяч детей в тридцати трех населенных пунктах Украины.

"Это не только спортивный проект, это еще и образовательный проект. И в нем дети получают возможность развить в себе уверенность в собственных силах, поддержку, уважение к другим, ответственность и инициативность. Мы будем и дальше поддерживать наши социальные программы, потому что они дают возможности людям, которые живут на территориях, где работают предприятия ДТЭК ", – говорит Татьяна Оверина, директор по региональной политике ДТЭК ЭНЕРГО.

За два часа тренировки Милена ни разу не присела и не пожаловалась. Кроме побед, девочка узнала, что такое командный дух и взаимоподдержка.

"Это спорт, он дает тебе энергию. Это гораздо интереснее, чем сидеть дома у компьютера ", – делится девочка.

Между тем, 10 ноября в Харькове состоялось открытие двух площадок социального проекта массового детского футбола "Давай, играй!" Одна из новых площадок расположена при Харьковском лицее № 149 (просп. Победы, 67а). Здесь начали тренироваться 80 мальчиков и девочек в возрасте от 7 до 12 лет.

Ранее сообщалось, что социальный проект донецкого "Шахтера" для детей "Давай, играй!" номинирован на звание лучшего социального проекта Европы. По итогам конкурса More than football Award 2019 проект "Давай, играй!", реализуемый Shakhtar Social Foundation и компанией ДТЕК, а также UEFA Foundation for Children, попал в четверку лучших футбольных социальных проектов Европы (наряду с программами "Челси", "Ювентуса" и "Рейнджерса").

