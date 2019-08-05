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Командующий ООС: Больше не позволим оккупантам ступать по нашей земле

Сегодня, 10:48

Генерал Сырский напомнил о годовщине освобождения Марьинки от боевиков в 2014 году

/ Фото: Сегодня

Командующий ООС: Больше не позволим оккупантам ступать по нашей земле https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%92%D0%A1%D0%A3,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%92%D0%A1%D0%A3,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0 Донбасс Генерал Сырский напомнил о годовщине освобождения Марьинки от боевиков в 2014 году

Командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Александр Сырский поздравил с годовщиной освобождения города и зачистки Марьинки от боевиков. Об этом сообщает штаб ООС.

Он напомнил, что 5 августа 2014 года, благодаря успешным действиям военнослужащих – участников антитеррористической операции и местного населения, были освобождены от вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников город Марьинка.

"Сегодня вы чувствуете себя свободными гражданами украинского государства и хозяевами родной нашей земли. Наша армия изменилась, стала боеспособной и мы, военнослужащие Объединенных сил, никогда больше не позволим захватчикам ступать по нашей земле. Вечная память украинским воинам и гражданам, погибшим во время проведения антитеррористической операции и операции Объединенных сил на востоке страны. Слава и честь защитникам, патриотам, волонтерам и всем, кто не жалея усилий защищает родную землю", – говорится в поздравлении Сырского.

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Напомним, в августе 2014-го украинская армия освобождала один за другим города и села, выбивала врага из населенных пунктов и дошла до Донецка, на подступах к которому была освобождена и Марьинка. Читайте подробней, что происходило на Донбассе 5 августа 2014 года.

Как сообщали новости "Сегодня", в июне нынешнего года ВСУ заняли новые позиции и вплотную подошли к Донецку. Военная операция планировалась офицерами 24-й бригады и высшим командованием ООС и военным удалось продвинуться вперед в районе Марьинки.

Отметим, что жилые кварталы Марьинки часто попадают под обстрелы артиллерии боевиков, в результате которых гибнут и старики, и дети. Смотрите подробней о последних таких случаях в сюжете:

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Донбасс освобождение марьинка ООС Сырский

Источник: Сегодня

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