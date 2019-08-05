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Женщина подорвалась на растяжке: стало известно о новых погибших и пострадавших в "Л/ДНР" https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8 2019-08-05T06:38:00+03:00 Донбасс «Русский мир» продолжает нести беду мирным жителям оккупированных территорий Донбасса

На оккупированных территориях Донбасса оккупанты продолжают доставлять проблемы мирным жителям. Все чаще люди подрываются на минах, растяжках, по неосторожности взрывают гранаты прямо в квартирах. Об этом сообщил в Facebook координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

По его словам, на оккупированных территориях продолжается неконтролируемый оборот оружия и боеприпасов, что приводит к гибели мирных жителей.

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"В Снежном местной "полицией" у ранее вполне законопослушного гражданина изъят целый арсенал из гранат Ф-1 и РГД-5 (до 7 штук). В свою очередь, в Шахтерске по улице Ленина, прямо в жилой квартире произошел взрыв ручной гранаты (двое пострадавших). В районе н.п. Никишино — подрыв трактора на противотанковой мине, тракторист ранен. В районе н.п. Зайцево (Горловка) женщина погибла, подорвавшись на растяжке вблизи собственного дома (оккупанты "организовали" практически у нее в огороде свой опорный пункт) и сей перечень можно продолжать", – написал Машовец.

Недавно в Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказывали, что боевики на Донбассе устроили настоящий террор мирным жителям. В результате преступных действий оккупантов среди мирного населения были и погибшие, и пострадавшие. Более того, командиры боевиков всячески пытаются скрывать преступления подчиненных.

Также новости "Сегодня" сообщали о массовом отравлении российской "гуманитаркой" в "Л/ДНР". Из России на оккупированные территории пришел опасный груз. Местные "санитарные службы ДНР" рассказали, что люди получили от "братской" России.

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