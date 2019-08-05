Женщина подорвалась на растяжке: стало известно о новых погибших и пострадавших в "Л/ДНР"

На оккупированных территориях Донбасса оккупанты продолжают доставлять проблемы мирным жителям. Все чаще люди подрываются на минах, растяжках, по неосторожности взрывают гранаты прямо в квартирах. Об этом сообщил в Facebook координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.
По его словам, на оккупированных территориях продолжается неконтролируемый оборот оружия и боеприпасов, что приводит к гибели мирных жителей.
"В Снежном местной "полицией" у ранее вполне законопослушного гражданина изъят целый арсенал из гранат Ф-1 и РГД-5 (до 7 штук). В свою очередь, в Шахтерске по улице Ленина, прямо в жилой квартире произошел взрыв ручной гранаты (двое пострадавших). В районе н.п. Никишино — подрыв трактора на противотанковой мине, тракторист ранен. В районе н.п. Зайцево (Горловка) женщина погибла, подорвавшись на растяжке вблизи собственного дома (оккупанты "организовали" практически у нее в огороде свой опорный пункт) и сей перечень можно продолжать", – написал Машовец.
Недавно в Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказывали, что боевики на Донбассе устроили настоящий террор мирным жителям. В результате преступных действий оккупантов среди мирного населения были и погибшие, и пострадавшие. Более того, командиры боевиков всячески пытаются скрывать преступления подчиненных.
Также новости "Сегодня" сообщали о массовом отравлении российской "гуманитаркой" в "Л/ДНР". Из России на оккупированные территории пришел опасный груз. Местные "санитарные службы ДНР" рассказали, что люди получили от "братской" России.
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