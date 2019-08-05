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Ситуация на Донбассе: боевики снова ударили из запрещенного вооружения

Сегодня, 07:10

Потерь среди украинских военных за минувшие сутки нет

/ Фото: Сегодня

Ситуация на Донбассе: боевики снова ударили из запрещенного вооружения https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B0%D1%82%D0%BE%20%D0%BE%D0%BE%D1%81%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B0%D1%82%D0%BE%20%D0%BE%D0%BE%D1%81%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0 Донбасс Потерь среди украинских военных за минувшие сутки нет

За минувшие сутки, 4 августа, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим тишины. Потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"4 августа подразделения ОС придерживались установившегося режима прекращения огня. Зато, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники шесть раз нарушили запрет на использование любого оружия. Из них 1 раз – с применением запрещенного минскими соглашениями оружия – минометов калибра 82 мм. Также, противник открывал огонь по нашим защитникам из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг устроил шесть обстрелов позиций Объединенных сил:. В частности, вблизи Верхнеторецкого боевики ударили из миномета калибра 82 мм. Дважды из стрелкового оружия стреляли в районе Песков. Еще два обстрела были зафиксированы на окраине Лебединского – там боевики применили стрелковое оружие. А неподалеку Водяного ударили из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

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"За минувшие сутки потерь с украинской стороны не зафиксировано", – рассказали в ООС.

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Как сообщали новости "Сегодня", 3 августа боевики снова нанесли урон украинской армии. Враг восемь раз нарушал режим прекращения огня и наносил удары из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, отметили в штабе Объединенных сил.

Напомним, 2 августа в результате обстрелов боевиками был ранен украинский военнослужащий. В тот день враг 10 раз нарушили режим тишины, применяя при этом в основном крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

А тем временем у разрушенного моста через Северский Донец обнаружили три десятка мин. Подробней смотрите в сюжете:

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Донбасс ВСУ боевики обстрелы запрещенное оружие ООС

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