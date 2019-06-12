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ВСУ заняли новые позиции и вплотную подошли к Донецку

12 июня, 17:58

Военная операция планировалась офицерами 24-й бригады и высшим командованием ООС

Фото: Минобороны Украины

Украинские военные продолжают потихоньку закрепляться на новых позициях, отвоеванных у боевиков. Бойцы 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила вплотную приблизились к оккупированному Донецку, продвинувшись вперед в районе Марьинки.

Об этом сообщил пресс-офицер бригады Назар Ильницкий, передает АрмияFM.

По его словам, теперь к оккупированным Александровке и Донецку всего 100-250 метров, больше практически нет так называемой "серой зоны".

"Разведчики бригады зашли в так называемую "серую зону" для того, чтобы улучшить свое тактическое положение – отодвинуть свою глубину от местного населения. Этот план разрабатывался командованием бригады и высшим командованием. Спланировали, разработали все до деталей и выполнили. Это важно, ведь обеспечиваем большую безопасность для населения, оно будет находиться гораздо дальше от линии соприкосновения. Это, прежде всего, безопасность людей. Это также улучшает и наше положение, отсюда лучше наблюдать за врагом и контролировать его действия. А еще каждая, даже маленькая победа, мотивирует бойцов, мотивирует их дух. Они понимают, что не стоят на месте, а по чуть-чуть возвращают наши земли. На самом деле, это очень мотивирует", – заявил Ильницкий.

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В свою очередь в штабе Объединенных сил, что по направлению в сторону оккупированной Александровки силами пехотинцев возведены полноценные опорные пункты подразделений.

"Благодаря укреплению позиций, подразделения Объединенных сил надежно контролируют определенный участок ответственности фактически вплотную к Донецку. Расстояние между позициями сил ООС и российскими оккупационными войсками на этом направлении составляет всего несколько сотен метров", – рассказал военные.

Напомним, недавно ВСУ захватили позицию боевиков и нанесли врагу большие потери. Как сообщал волонтер Serg Marco, это произошло в районе Пикузов, что под Мариуполем. По его словам, морпехи ВСУ использовали необычную тактику боя и взяли противника в огневой "мешок".

В то же время, как сообщали новости "Сегодня", под Марьинкой идет "тихая" война вражеских снайперов. Тихая снайперская война началась здесь, как только деревья покрылись листвой и зазеленела трава.


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Тег Донецк, Донбасс, ВСУ, позиции, марьинка

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